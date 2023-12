Poślizg kontrolowany. Dachowanie też. Takie były mikołajki z WORD

– To wymarzona pogoda, by sprawdzić się na płycie poślizgowej, a szkolić powinien się każdy, zwłaszcza ci kierowcy, którzy dopiero co odebrali prawo jazdy. Zanim wyjadą na ulice, tutaj pod fachowym okiem naszych instruktorów, mogą nauczyć się prawdziwych, rasowych zachowań – mówi Renata Bielecka, dyrektor WORD.

Do dyspozycji kierowców w niedzielę były samochody ośrodka, symulatory: dachowania, zderzeń, reakcji, troleje, blazepode, alko i narko gogle.

– To było bardzo cenne doświadczenie. W takich warunkach ciężko jest chodzić, a co dopiero jeździć samochodem. Ważne, że można było zobaczyć, jak zachowujemy się we własnym aucie. Każdy powinien tego spróbować – mówi pan Damian, uczestniczący w bezpłatnych zajęciach. – Na pewno teraz będę czuł się na drodze bezpieczniej. Instruktorzy ODTJ pokazali mi kilka technik jazdy, które szczególnie przydatne są zimą – dodaje pan Maksymilian.

Jan Wojtaszek, pełnomocnik dyrektor WORD, egzaminator w lubelskim ośrodku apeluje do kierowców i daje kilka wskazówek: