Milioner w "maluchu". Zaglądamy do kieszeni senatorów

Domy, mieszkania i zegarki

Majątki pozostałych senatorów z województwa lubelskiego może nie są tak imponujące, ale koledzy Biereckiego z Senatu też nie narzekają na poziom życia. 900 tys. zł oszczędności ma Stanisław Gogacz. Parlamentarzysta PiS posiada również 170-metrowy dom i dwa mieszkania.

750 tys. zł na koncie ma senacki debiutant Jacek Trela. Wybrany z okręgu obejmującego Lublin polityk Polski 2050 Szymona Hołowni ma spory dom oraz cztery mieszkania, a swoje nieruchomości wycenia łącznie na 5,6 mln zł. Jeździ pięcioletnim BMW X5, ma też dwa zegarki marki Omega o wartości 25 i 50 tys. zł. Na prowadzeniu działalności adwokackiej w ubiegłym roku zarobił prawie 600 tys. zł, dodatkowo o prawie 75 tys. zł wzbogacił się z tytułu najmu.

Kredyty i emerytury

90 tys. zł na wynajmie nieruchomości do senackiego wynagrodzenia dorobił Grzegorz Czelej. Senator PiS ma trzy okazałe domy, których łączną wartość szacuje na ponad 3,7 mln zł. Na ich zakup zaciągnął kredyty we frankach szwajcarskich, a do spłacenia, przeliczając na złotówki, ma jeszcze prawie 3,9 mln zł.

Emerytura jest dodatkiem do senatorskiego uposażenia dla Jerzego Chróścikowskiego z PiS. Emerytem jest także Józef Zając (Trzecia Droga). Twórca Państwowej Akademii Nauk Społecznych w Chełmie wciąż jednak pozostaje aktywny zawodowo. Jako prorektor uczelni w tym roku (wg stanu na 25 października) zarobił prawie 140 tys. zł. Z senackiej kasy pobierał jedynie częściowo nieopodatkowaną dietę w wysokości 38,5 tys. zł.

Stanisław Gogacz (PiS, okręg wyborczy nr 14)

Oszczędności: 900 tys. zł.

Nieruchomości: dom o pow. 170 mkw. (115 tys. zł),, mieszkanie o pow. 65,5 mkw. (150 tys. zł), mieszkanie o pow. 32,02 mkw. (320 tys. zł), gospodarstwo rolne o pow. 1,6113 ha (185 tys. zł), łąka o pow. 1,33 ha (20 tys. zł).

Zarobki: 157 833 zł uposażenia senatorskiego (z dodatkami), 38 066, 6 zł diety parlamentarnej.

Składniki mienia ruchomego: honda accord (2014), ciągnik ursus C-330 (1984).

Zobowiązania: brak.

Grzegorz Czelej (PiS, OW 15)

Oszczędności: 5 tys. zł, 35 CHF, 5165 udziałów w spółce Wydawnictwo Czelej sp. z o.o o wartości 709 779 zł (bez dochodu z tego tytułu).

Nieruchomości: trzy domy o pow. 320 mkw., 540 mkw. i 225 mkw. (1 mln 420 tys. zł, 1 mln 50 tys. zł i 1 mln 250 tys. zł), działka rekreacyjna o pow. 2 tys. mkw. (50 tys. zł), działka gruntu o pow. 0,1442 ha, 4/12 udziału w działce o pow. 0,0445 ha, 4/20 udziału w działkach o pow. 1,1906 ha (łączna wartość 849,5 tys. zł).

Zarobki: 157 833 zł uposażenia, 38 066,6 zł diety, 90 tys. zł z tytułu najmu.

Składniki mienia ruchomego: brak.

Zobowiązania: 280 209,01 CHF, 266 110,7 CHF i 302 925,9 CHF kredytów hipotecznych na zakup nieruchomości.

Jacek Trela (Trzecia Droga, OW 16)

Oszczędności: 750 tys. zł, 91 udziałów w spółce Browndale Investments o wartości 4 550 zł (bez dochodu).

Nieruchomości: dom o pow. 240 mkw. z działką o pow. 3,5 tys. mkw. (2,1 mln zł), cztery mieszkania o pow. 94 mkw. (1,5 mln zł), 42 mkw. (850 tys. zł), 80 mkw. (800 tys. zł, ½ własności) i 43 mkw. (350 tys. zł).

Zarobki: 386 774 zł i 193 497 zł dochodu z prowadzenia działalności adwokackiej, 74 650 zł z tytułu najmu.

Składniki mienia ruchomego: BMW X5 (2018, 170 tys. zł), dwa zegarki omega o wartości 25 tys. zł i 50 tys. zł.

Zobowiązania: 49 tys. zł pożyczki konsumenckiej.

Grzegorz Bierecki (PiS, OW 17)

Oszczędności: 8 338 154,05 zł, 1 957 190,65 zł w UFK PPE, 135 902,23 zł w UFK, 435 233,98 zł euro, 77 353 USD, 1 mln 355 tys. USD i 1 447 405,58 euro w obligacjach skarbowych, obligacje skarbowe na kwotę 23 003 979,7 zł, .

Nieruchomości: mieszkanie o pow. 63,5 mkw. (360 tys. zł).

Zarobki: 45 383,05 zł z tytułu wykonywania mandatu senatorskiego, 4 876 430,08 zł z rad nadzorczych Fundacji Sanitas i SKOK im. F. Stefczyka, 3 211 750,6 zł dochodu z tytułu udziałów w spółkach Arenda, MP59 i SIN.

Składniki mienia ruchomego: fiat 126p (1998, 15 tys. zł)

Zobowiązania: brak.

Józef Zając (Trzecia Droga, OW 18)

Oszczędności: 63 847,88 zł w ROR (w tym 30 tys. zł linii kredytowej), 54 000,25 zł na koncie oszczędnościowym, 4 238 euro, 50,515 USD.

Nieruchomości: dom o pow. 220 mkw. (ok. 210 tys. zł), gospodarstwa rolne o pow. 2,72 ha i 0,45 ha (3/4 własności) o łącznej wartości ok. 280 tys. zł.

Zarobki: 139 590,47 ze stosunku pracy, 121 890,34 zł emerytury, 38 415,7 zł diety parlamentarnej.

Składniki mienia ruchomego: mercedes benz CL500 (2008), mercedes benz E350D 4matic (2018)

Zobowiązania: brak.

Jerzy Chróścikowski (PiS, OW 19)

Oszczędności: 150 tys. zł.

Nieruchomości: dom o pow. 270 mkw. (500 tys. zł), działka zabudowana o pow. 0,06 ha, 1/3 udziału w działce leśnej o pow. 1,7 ha, 8/72 udziału w działce o pow. 1,65 ha (łączna wartość 25 tys. zł).

Zarobki: 151 419,7 zł uposażenia, 38 066,6 zł diety parlamentarnej, 1 014,58 zł diety wyjazdowej, 69 086,98 zł emerytury.

Składniki mienia ruchomego: audi Q5 (2017, 140 tys. zł).

Zobowiązania: brak.