Miliony dla Lublina, Zamościa, Puław... czy uda się zasypać podatkową dziurę?

Samorządy w całym kraju do końca roku mają otrzymać dodatkowo w sumie 13,7 mld zł. Wojewodowie w ubiegłym tygodniu przelali pierwszą transzę środków. Dwie kolejne mają być wypłacone do 30 listopada oraz do 31 grudnia. Rządowe wsparcie ma m.in. wynagrodzić skutki niedawnych zmian podatkowych, które spowodowały mniejsze, niż zakładano wpływy z tytułu PIT.

Wojewoda lubelski Lech Sprawka informując o rządowej pomocy odniósł się do zarzutów stawianych przez opozycję. – Często pojawiają się ze strony jednostek samorządu terytorialnego komentarze, że państwo im zabiera, a później łaskawie próbuje je wspomagać – mówi Sprawka. - Ale rząd nie jest tym Janosikiem, jak to niektórzy uważają. Janosik zabierał, gromadził u siebie i rozdawał. A w tym konkretnym przypadku nie jest tak, że rząd nie zabiera i później łaskawie część tych pieniędzy oddaje samorządom. Rząd po prostu nie zabiera tych pieniędzy osobom fizycznym i warto o tym pamiętać, bo jest tu bardzo fałszywy przekaz ze strony niektórych samorządów.

Wojewoda podaje przykład Lublina, który do końca roku ma otrzymać dodatkowo 73 mln zł, przy zakładanych 511 mln zł dochodu z tytułu podatków w skali całego roku. – Oznacza to, że ta kwota to ponad 14 proc. szacowanych wpływów. To nie jest małe dofinansowanie – przekonuje Sprawka.

I dodaje, że jeszcze bardziej jest to widoczne w przypadku wiejskich gmin. Jako przykład podaje gminę Dzwola (pow. kraśnicki), której przyznano więcej pieniędzy, niż według szacunków miało zasilić jej budżet z podatków.

Krzysztof Żuk, prezydent Lublina z kolei publicznie wylicza: - Tylko w Lublinie, przez rządowe zmiany w systemie podatkowym, w tym roku do budżetu miasta wpłynie 200 mln zł mniej niż powinno, a w 2023 roku już ok. 300 mln zł mniej.

Lech Sprawka odniósł się do zarzutów części samorządowców związanych z prośbą rządu, by gminy zaangażowały się w proces dystrybucji węgla. Miałoby to obniżyć koszt surowca dla klientów. Wojewoda przywołał wypowiedź prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka, który stwierdził, że to nie jest zadaniem samorządów. Zdaniem przedstawiciela rządu w terenie, nie jest to prawdą.

– Tu potrzebne jest zrozumienie, na czym polega sytuacja kryzysowa i jaki jest nasz wspólny cel. A jest nim troska o mieszkańców. Jeżeli myślimy o ich interesie, a nie o interesie politycznym, to można każdy, nawet najtrudniejszy problem rozwiązać – przekonuje Sprawka.

Ranking jednostek samorządu terytorialnego z najwyższym dofinansowaniem na terenie województwa lubelskiego przedstawia się następująco: