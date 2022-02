Miliony na drogi gminne i powiatowe w Lubelskiem. Pełna lista inwestycji

Jednostka Samorządu Terytorialnego Nazwa zadania Długość odcinka (w km) Okres realizacji zadania Ogółem wartość projektu (w zł) Wnioskowana kwota dofinansowania

(w zł)

Powiat Chełmski Przebudowa drogi powiatowej Nr 1823L od km 4+118 do km 20+533 na odcinku Nowiny - Rudka, drogi powiatowej nr 1824L od km 0+000 do km 6+519,65 na odcinku Ruda-Kolonia - Rudka oraz drogi powiatowej Nr 1828L od km 0+000 do km 5+548,08 na odcinku Srebrzyszcze - Gotówka 28,199 maj 2021 - sierpień 2022 20 373 498,96 12 224 099,00

Miasto Zamość Przebudowa ulicy Szczebrzeskiej i Męczenników Rotundy 1,402 luty 2021 - październik 2022 4 929 787,68 2 957 872,00

Powiat Chełmski Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1805L od km 8+700 do km 20+180,01 na odcinku Święcica - Czułczyce Duże oraz drogi powiatowej Nr 1819L od km 0+000 do km 1+554,05 oraz od km 5+690 do km 7+500,03 na odcinku Staw - Krobonosz 14,838 lipiec 2021 - sierpień 2022 16 052 508,72 8 026 254,00

Powiat Kraśnicki Rozbudowa drogi powiatowej nr 2745L Al.Tysiąclecia w Kraśniku na odcinku od km 0+026 do km 1+243 1,217 maj 2021- czerwiec 2023 6 112 616,88 3 667 570,00

Powiat Bialski Rozbudowa dróg powiatowych Nr 1006L (Olszanka) gr.woj. - Kożuszki - Krzewica odc. dr. kraj Nr 2 - Kożuszki i Nr 1007L (Próchenki) gr.woj. - Kożuszki - gr.woj. (Mostów-Huszlew) 9,466 maj 2021- lipiec 2023 14 984 241,92 7 492 120,00

Powiat Rycki Przebudowa drogi powiatowej Nr 1438L od km 1+535 do km 8+670 oraz drogi powiatowej Nr 1440L od km 2+941 do km 4+372 w ramach zadania pn.: „Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk – II etap” 8,566 maj 2021- listopad 2023 10 529 872,73 6 317 922,00

Powiat Opolski Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych nr 2547L dr.pow. 2529L Kazimierz Dolny (Jeziorszczyzna) - Kol.Rzeczyca - Zaborze - Niezabitów dł. 7,248 km, nr 2612L Karczmiska - Kol. Rzeczyca dł. 2,618 km oraz nr 2236L Niezabitów - Łubki - Wojciechów dł. 2,523 km 12,389 czerwiec 2021 - grudzień 2022 5 969 649,10 3 581 789,00

Powiat Kraśnicki Przebudowa drogi powiatowej nr 2700L Urzędów - Bęczyn - Boby na terenie gminy Urzedów 10,325 maj 2021 - listopad 2022 5 384 875,09 3 769 412,00

Powiat Biłgorajski Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2944L Podsośnina Łukowska - Tarnogród 4,950 lipiec 2021-sierpień 2022 5 167 124,01 3 616 986,00

Powiat Biłgorajski Przebudowa drogi powiatowej Nr 2908L Bononia - Wola Radzięcka 6,302 lipiec 2021 - sierpień 2022 4 541 597,30 2 270 798,00

Powiat Chełmski Przebudowa drogi powiatowej nr 1814L od km 0+000 do km 8+288,12 na odcinku Pawłów-Liszno, drogi powiatowej nr 1815L od km 0+000 do km 4+647,75 na odcinku ul. Chełmska w Mieście Rejowiec Fabryczny - Krasne oraz drogi powiatowej Nr 1869L na odcinku od km 0+000 do km 1+369,11, ul. Wiejska w mieście Rejowiec Fabryczny 14,148 sierpień 2021 - marzec 2023 14 312 646,08 8 587 587,00

Powiat Rycki Przebudowa drogi powiatowej nr 1422L od km 1+850 do km 5+312,5 w miejscowości Czernic 3,462 październik 2021 - listopad 2022 5 388 585,20 3 233 151,00

Miasto Zamość Budowa drogi powiatowej nr 3315L od km 1+530 do km 2+095 ulicy Majdan w Zamościu 0,565 luty - listopad 2022 3 434 598,00 2 060 758,80

Powiat Łukowski Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1202L od km 4+860 do km 12+740 odcinek Turze Rogi - granica powiatu, Nr 1319L od km 4+945 do km 6+710 odcinek Zarzecz Łukowski - Kownatki 9,645 lipiec 2022 - czerwiec 2023 9 998 737,84 5 999 242,70

Miasto Zamość Przebudowa drogi powiatowej nr 3327L od km 0+012 do km 0+848 ulicy Partyzantów w Zamościu 0,808 styczeń - listopad 2022 11 388 505,00 6 833 103,00

Powiat Łukowski Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1360L od km 0+010 do km 7+000 odcinek Hordzież - Wola Gułowska, Nr 1361L od km 0+010 do km 1+690 odcinek Wola Gułowska - Dąbrówka i Nr 1348L od km 10+165 do km 14+080 odcinek Dąbrówka - Krzówka 12,585 lipiec 2022 - czerwiec 2023 14 994 633,67 8 996 780,20

Powiat Tomaszowski Rozbudowa odcinków drogi powiatowej Nr 3508L od km 0+020 do km 2+003 i od km 2+066 do km 4+327 w miejscowościach Rachanie, Michalów-Kolonia, Michalów i Siemnice 4,244 sierpień 2022 - czerwiec 2023 8 171 454,08 4 902 872,45

Powiat Zamojski Budowa drogi powiatowej nr 3261L na odcinku Szur - granica powiatu zamojskiego 4,411 lipiec 2022 - czerwiec 2023 8 027 416,80 4 013 708,40

Powiat Chełmski Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1832L od km 0+000 do km 8+717,78 na odcinku Żółtańce Kolonia - Wereszcze Duże 8,717 kwiecień - grudzień 2022 13 557 852,85 6 778 926,42

Powiat Tomaszowski Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3265L od km 0+000 do km 6+202 w miejscowości Polany i Polanówka 6,202 sierpień 2022 - czerwiec 2023 7 677 759,43 5 374 431,60

Powiat Zamojski Przebudowa drogi powiatowej nr 3246L Sitno-Łabuńki na odcinku Sitno - Jarosławiec - DK 74 3,562 lipiec 2022 - czerwiec 2023 3 801 814,76 1 900 907,38

Powiat Rycki Przebudowa drogi powiatowej Nr 1400L od km 0+010,70 do km 3+792,13 w miejscowości Paprotnia 3,781 czerwiec 2022 - maj 2023 6 905 124,75 4 143 074,85

Powiat Lubartowski Przebudowa drogi powiatowej Nr 1359L ((Adamów - Krzówka) Przytoczno - do dr.kraj. nr 48) 4,115 kwiecień - grudzień 2022 8 182 351,49 4 091 175,74

Powiat Janowski Przebudowa drogi powiatowej nr 2819L Janów Lubelski ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza w lokalizacji od km 0+043 do km 2+053 - ETAP II od km 0+043 do km 0+780 0,737 marzec 2022 - listopad 2022 3 056 798,10 2 139 758,67

Powiat Biłgorajski Przebudowa dróg powiatowych Nr 2930L - ul. Graniczna i 2994L - ul. Polna w Biłgoraju 3,847 lipiec 2022 - sierpień 2023 12 215 111,96 7 329 067,18

Powiat Janowski Przebudowa drogi powiatowej nr 2814L Potoczek - Bania w lokalizacji od km 3+010 do km 6+072 3,062 marzec 2022 - listopad 2022 3 478 551,03 1 739 275,52

Powiat Kraśnicki Przebudowa drogi powiatowej 2701L ul. Budzyńska w m. Kraśnik 0,641 lipiec 2022 - czerwiec 2023 1 439 866,45 719 933,22

Powiat Lubelski Przebudowa i budowa drogi powiatowej Nr 2258L Podole - Zosin - Babin 5,132 maj - grudzień 2022 14 935 950,35 8 961 570,21

Powiat Biłgorajski Przebudowa drogi powiatowej Nr 2947L Zwierzyniec - Tereszpol 2,935 maj - listopad 2022 4 202 954,49 2 521 772,69

Powiat Lubartowski Budowa drogi powiatowej nr 1536L (Sułoszyn - Żurawiniec) 2,070 kwiecień - grudzień 2022 3 834 324,09 3 067 459,27

Powiat Opolski Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych nr 2637L Józefów nad Wisłą - Chruślina - Wierzbica dł. 4,300 km oraz 2635L Niesiołowice - Nietrzeba, dł. 3,920 km 8,220 marzec 2022 - czerwiec 2023 8 147 122,72 4 073 561,36

Powiat Zamojski Przebudowa drogi powiatowej nr 3270L Łabuńki - Barchaczów - Antoniówka - Zubowice (etap I) 7,889 lipiec 2022 - czerwiec 2023 8 717 371,08 4 358 685,54

Powiat Bialski Przebudowa drogi powiatowej Nr 1098L Komarówka - Brzozowy Kąt - Polubicze - Horodyszcze 4,060 kwiecień - listopad 2022 6 076 782,77 3 038 391,38

Powiat Janowski Przebudowa drogi powiatowej Nr 2815L Modliborzyce - Gwizdów - gr.woj. w lokalizacji od km 0+410 do km 1+622 1,212 marzec 2022 - listopad 2022 1 931 927,21 965 963,61

Powiat Krasnostawski Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3162L ul. Sobieskiego na odcinku od ul. Chmielnej do ul. Bojarczuka w Krasnymstawie 0,570 maj - grudzień 2022 2 994 419,42 1 497 209,71

Powiat Bialski Rozbudowa drogi powiatowej nr 1010L Międzyrzec Podlaski (ul. Drohicka) - Zasiadki - gr.woj. (Huszlew) oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1008L Łuniew - Łukowisko - Manie - dr.kraj. Nr 2 10,070 maj 2022- czerwiec 2024 21 002 942,63 10 501 471,32

Powiat Radzyński Przebudowa drogi powiatowej nr 1250L na odcinku Borki - Tchórzew - Bełcząc od km 0+021 do km 8+873 8,852 maj 2022 - kwiecień 2023 19 571 898,29 11 743 138,97

Powiat Rycki Przebudowa drogi powiatowej Nr 1410L od km 5+195 do km 9+600 w m. Wylezin, Janopol, Kłoczew 4,405 czerwiec 2022 - maj 2023 7 501 348,54 4 500 809,12

Powiat Lubelski Przebudowa drogi powiatowej Nr 2255L Grabówka - Kol. Warsz. - Niedrzwica Duża 4,078 maj - grudzień 2022 13 944 874,69 8 366 924,81

Powiat Puławski Przebudowa drogi powiatowej nr 2502L na odc. od km 2+372 do km 3+763 1,391 lipiec 2022 - czerwiec 2023 1 722 512,53 1 033 507,52

Powiat Chełmski Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1816L od km 0+250 do km 4+979,60 na odcinku Siedliszcze-Pawłów 4,729 kwiecień - grudzień 2022 7 905 334,28 3 952 667,14

Powiat Radzyński Przebudowa drogi powiatowej nr 1228L od km 10+800 do km 14+205 na odcinku Wohyń - granica powiatu parczewskiego 3,405 maj 2022 - kwiecień 2023 9 310 174,99 5 586 104,99

Powiat Kraśnicki Przebudowa drogi powiatowej Nr 2639L Józefów - Dzierzkowice 5,083 czerwiec 2022 - październik 2023 13 010 457,26 6 505 228,63

Powiat Włodawski Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722L na odcinku od km 2+690 + do km 6+300 w m. Kosyń 3,610 marzec - październik 2022 4 605 186,13 2 302 593,06

Powiat Łęczyński Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2020L w miejscowości Leopoldów od km 0+034,72 do km 1+800,00 1,765 maj - grudzień 2022 2 750 410,36 1 925 287,25

Powiat Parczewski Przebudowa drogi powiatowej Nr 1612L na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatowa nr 1610L do RSP w Gródku Szlacheckim od km 0+000 do km 1+400 1,400 marzec - listopad 2022 2 791 371,47 1 674 822,88

Powiat Puławski Przebudowa drogi powiatowej nr 2235L w miejscowości Wąwolnica na odcinku od km 0+005,80 do km 0+689,00 0,683 lipiec 2022 - czerwiec 2023 491 263,79 294 758,27

Powiat Parczewski Przebudowa drogi powiatowej nr 1228L (Kostry - Czeberaki) na odcinku od km 22+481 do km 24+405 1,924 marzec - listopad 2022 2 896 416,84 1 737 850,10

Powiat Łęczyński Przebudowa drogi powiatowej Nr 2024L w miejscowości Jaszczów od km 0+120,00 do km 1+844,00 1,724 maj - grudzień 2022 2 950 277,27 1 770 166,36

Powiat Lubartowski Przebudowa drogi powiatowej nr 1362L na odcinku od granicy powiatu do dr.pow. nr 1359L 2,160 kwiecień - grudzień 2022 3 934 205,82 2 360 523,49

Powiat Łęczyński Przebudowa drogi powiatowej Nr 1625L od km 14+327,42 do 16+327,00 oraz od km 17+240,00 do km 18+240,00 w miejscowości Nadrybie Dwór - Wólka Cycowska 3,000 maj - grudzień 2022 2 368 460,14 1 421 076,08