Młody piłkarz zginął w wypadku. Policja poszukuje świadków

– Z dotychczasowych ustaleń policjantów wynika, że kierowca fiata podczas skrętu w lewo w ulicę Wolińskiego zderzył się z motocyklistą. 24–latek z poważnymi obrażeniami ciała został od razu zabrany do szpitala. Niestety jego życia nie udało się uratować– relacjonuje nadkomisarz Kamil Gołębiowski, rzecznik prasowy KMP w Lublinie.

I jednocześnie apeluje do świadków wypadku. – Jeśli ktoś posiada nagranie rejestrujące przejazd któregoś z pojazdów, proszony jest o zgłaszanie się do wydziału do spraw wykroczeń i przestępstw w ruchu drogowym Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, pod numerem telefonu: 47 811 53 07, ewentualnie z najbliższą jednostką policji pod numerem 112– precyzuje nadkomisarz Gołębiowski. Do wypadku doszło w piątek.

Młody motocyklista był napastnikiem drużyny Victoria Żmudź. Grał w niej od 2018 roku. Był jednym z jej najlepszych zawodników.