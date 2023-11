Student prawa z Lublina zginął od ciosu nożem. Oskarżona złożyła apelację

Do zbrodni doszło 30 kwietnia 2021 roku. Igor, student prawa i radny Młodzieżowej Rady Miasta w Lublinie spędzał wtedy wieczór u swojej dziewczyny na warszawskim Wilanowie. Późno w nocy z mieszkania zaczęły dobiegać krzyki. Po kilkudziesięciu minutach sąsiedzi zobaczyli leżącego na patio, zakrwawionego Igora. Chłopak był ranny w brzuch. Wezwani na miejsce ratownicy zabrali go do szpitala, gdzie po kilku dniach zmarł.

Wyrok pierwszej instancji w tej sprawie zapadł przed Sądem Okręgowym w Warszawie 23 stycznia tego roku. Wówczas sąd uznał 26-letnią Karolinę B. winną zabójstwa 21-laltka i wymierzył jej karę 15 lat więzienia. - W tym przypadku chodzi o jeden cios nożem, zadany pod wpływem emocji, choć nie w afekcie – tłumaczył wtedy sąd.

Od tego wyroku odwołała się zarówno prokuratura, jak i pełnomocnicy oskarżonej, którzy domagają się innej kwalifikacji czynu. - 7 listopada odbyła się pierwsza rozprawa apelacyjna, która będzie kontynuowana 15 listopada - potwierdza Marta Majkowska z Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Rozprawa toczyła się ona za zamkniętymi drzwiami, z uwagi na "ważny interes prywatny”.