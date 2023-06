Sportowcy z lubelskiego nagrodzeni. "Kupię nowe buty bokserskie i suplementy"

Nagrody trafiły do 8 zawodniczek i 13 zawodników uprawiających: podnoszenie ciężarów, zapasy, boks i kolarstwo. To w tych czterech dyscyplinach sportowych reprezentanci województwa lubelskiego w ubiegłym roku zdobyli medale mistrzostw Polski w kategorii młodzików. Nagrodzeni mają od 9 do 16 lat. Każdy z nich przez 6 najbliższych miesięcy (od czerwca do listopada) będzie otrzymywał 500 zł. W sumie otrzymają więc po 3 tys. zł.

- Kupię nowe buty bokserskie i suplementy - mówi Szymon Gryszyn z Autonomicznej Sekcji Bokserskiej Hetman Zamość, trenujący boks od 4 lat, wicemistrz Polski 2022 młodzików w boksie z Bytowa i dodaje, że na co jeszcze wyda pieniądze nie wie.

Andżelika Młynarczyk z Olimpijczyka Łuków za nagrodę na pewno także kupi odżywki. - Powinno wystarczyć jeszcze na strój do trenowania i zawodów, a resztę dorzucę na jakiś wyjazd - dodaje wicemistrzyni Europy i mistrzyni Polski z ubiegłego roku.

- Może przeznaczę te pieniądze na obóz. Tak naprawdę, to jeszcze nie myślałam, co z nimi zrobię. Na razie bardzo cieszę się z tego wyróżnienia - przyznaje Nikola Kamola z Sokoła Lublina, wicemistrzyni Polski w zapasach w kategorii do 66 kg.

Warto podkreślić, że najmłodsi sportowcy nie byli objęci dotychczas żadnym programem stypendialnym Województwa Lubelskiego, dlatego postanowiono wesprzeć kariery młodych, utalentowanych sportowców. Przyznana nagroda ma zachęcić ich do trenowania w naszym regionie i jeszcze większej pracy. Ma być także zachętą dla ich rówieśników. W ramach współpracy z młodymi sportowcami województwo lubelskie będzie promowane podczas imprez sportowych w kraju i za granicą przez uczestników pilotażowego programu.

Nagrodzeni młodzi sportowcy

podnoszenie ciężarów

Błażej Borkowski, Andżelika Młynarczyk (Klub Olimpijczyk Ziemi Łukowskiej)

Patrtyk Zub, Bartosz Łazuga (MOSiR Terespol)

Oiwier Jabkiewicz, Miłosz Kasprzuk (Gminne Centrum Kultury Kobylany)

Julia Kurasiewicz (LKS Znicz Biłgoraj)

Weronika Ostrówka (KS Agros Zamość)

Marianna Góra (Wisła Puławy)

Sebastian Sztojko (MKS Unia Hrubieszów)

zapasy

Gabriela Bykowska (Gminny Klub Sportowy Armaty Stoczek Łukowski)

Alicja Krawczyk (LUKS Stróża)

Michał Zieliński (MULKS Zapasy Włodawa)

Jakub Gajór, Igor Flis (Janowski Ludowy Klub Sportowy Olimp Janów Lubelski)

Roksana Sawicka, Dawid Hawryluk i Michał Woźniak (MKS Cement Gryf Chełm)

Nikola Kamola (ZTS Sokół Lublin)

kolarstwo

Nikodem Bartnik (Lubelski Klub Kolarstwa Góskiego Lublin)

boks

Szymon Gryszyn (ASB Hetman Zamość)