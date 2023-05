Młodzi wolontariusze z lubelskiego świętują "Pomaganie jest fajne" (dużo zdjęć)

- Mocną strona SKC jest bez wątpienia liczba wolontariuszy oraz to, jakimi wspaniałymi są ludźmi. Mają w sobie dużo chęci i dobrej energii do działania, a każda propozycja wychodząca od nas jest realizowana. Chcą nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Zawsze znajdują czas, dopytują i angażują się w to co robią - mówi Paulina Stepnowska, koordynator wolontariatu.

Spotkanie rozpoczęła uroczysta msza w Archikatedrze Lubelskiej. Po niej uzestnicy wydarzenia przemaszerowali na błonia przy siedzibie Caritas. Atrakcji na świeżym powietrzu nie brakowało. Były dmuchańce, gry, zabawy, foto budka oraz kiełbaski z grilla. Tańczono „Belgijkę” oraz „Skrzypka”. Odbyły się także koncerty w wykonaniu Majkel&Mefiu - młodych muzyków, którzy wykonują rap chrześcijański oraz The Fedor Family - dziewięcioosobowej rodziny z repertuarem muzyki ludowej.

Zuzia ma 12 lat, a w wolontariacie udziela się od roku. Dziewczynka jest szczęśliwa, że może pomagać. Razem z Zuzią bawiła się także Ola, mająca lat dziesięć. Wolontariat dla niej to coś więcej niż spotkania. To pomaganie innym i integracja. Kasia i Nina również są wolontariuszkami: brały udział w akcji zbierania żywności, stały z puszkami zbierając datki na Caritas, pomagają w świetlicy. Wszystkie dziewczynki są dumne z tego, że należą do wspólnoty Caritas. Na pytanie jak podsumowały by ten rok swojej wolontarnej pracy, jednogłośnie stwierdziły, że pomaganie jest fajne.

Podczas pikniku bawiło się ok 450 dzieci ze Szkolnych Kół Caritas, wzięło w nim również ok. 100 dzieci z Ukrainy.