Młodzieżowa Scena Andersena. Trwają zapisy

Eliminacje Euro 2024. Mołdawia – Polska 3:2. Kompromitacja w Kiszyniowie

Reprezentacja Polski prowadziła do przerwy na wyjeździe z Mołdawią 2:0 i wydawało się, że jest na najlepszej drodze do wygrania drugiego meczu w eliminacjach do Euro 2024. Tymczasem w drugich 45 minutach stało się coś niesamowitego – piłkarski kopciuszek wbił Biało-Czerwonym trzy gole i sięgnął po trzy punkty