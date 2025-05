Moc atrakcji dla każdego. Rodzinny piknik w Parku Ludowym

Organizatorzy – Miasto Lublin oraz lokalni partnerzy – zapowiadają pięć godzin dobrej zabawy i aktywności na świeżym powietrzu, skierowanej do osób w każdym wieku.

– Zapraszamy do Parku Ludowego wszystkich, którzy chcą zacząć weekend z energią i w dobrej atmosferze – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. – Nasz Piknik Rodzinny to nie tylko zabawa, ale także okazja, żeby się spotkać, porozmawiać i razem spędzić dobrze czas. Chcemy, by ten dzień pokazał, jak wiele łączy nas na co dzień w Lublinie.

Co czeka na uczestników?

Program wydarzenia jest naprawdę bogaty. Oprócz klasycznych atrakcji dla dzieci, takich jak gry i zabawy, malowanie twarzy, fotobudka czy animacje piłkarskie, przewidziano również bardziej nietypowe formy aktywności. Wśród nich m.in.:

Pit bike – świetny wybór dla początkujących motocyklistów, którzy chcą spróbować swoich sił w jeździe terenowej

Hobby horse – zabawa w jeźdźca na symbolicznym koniku na kiju, która zyskuje coraz większą popularność

Pumptrack – specjalny tor dla rowerzystów

Mini żużel – coś dla fanów motorowych emocji

Nie zabraknie również znakowania rowerów, a fani motoryzacji będą mogli z bliska obejrzeć zabytkowe autobusy komunikacji miejskiej oraz pojazdy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Co więcej – zabytkowy Ikarus będzie kursował co godzinę (od 12:30 do 16:30), oferując przejazdy dla chętnych pasażerów.

Partnerzy i współorganizatorzy

Rodzinny Piknik powstaje dzięki zaangażowaniu wielu lokalnych partnerów. Wśród nich są: MPWiK, LPEC, MPK Lublin, MOSiR, Rada Dzielnicy „Za Cukrownią”, Miejskie Schronisko dla Zwierząt, Motor Lublin, Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego, Speedway Lublin, KHT Aria Shop oraz Fundacja Help for You.