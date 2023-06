Lublin. Znamy program festynu: będzie czołg i zupa pomidorowa

- O godzinie 13 będziemy chcieli wykonać zdjęcie z członkami rodzin osób, które w tym miejscu znalazły się na historycznej fotce sprzed 77 laty – mówi Zbigniew Jurkowski.

Do fotografii zapozuje na pewno lublinianka Wanda Drozdowska. - Na tym zdjęciu jest mój ojciec. W lipcu 1944 roku tata miał 16 lat i mieszkał na Dolnej Panny Marii 52. Tam poszła fama, że ten czołg tutaj stoi i wszyscy z okolicy się zbiegli, by go zobaczyć. Wchodzili na ten czołg i cieszyli się, że coś takiego tutaj stoi. Ktoś zrobił zdjęcie, które później znalazło się w albumie o Lublinie – opowiada historię powstania fotki.

Podczas festynu zaprezentują się pasjonaci i historyczne grupy rekonstrukcyjne. Będzie można zobaczyć zabytkowe pojazdy i sprzętu wojskowego z okresu II wojny. Będą także sportowe emocje. Organizatorzy zaplanowali event Lubelskiej Grupy Baloniarzy, pokaz strongmanów i symultanę szachową. - Na najmłodszych czekać będą gry, zabawy, konkursy oraz inne atrakcje - zapowiada radny Jurkowski. ​