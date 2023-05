Lublin. Można pomóc przy tworzeniu instalacji na Noc Kultury

- Nie wiem czy uda nam się wypleść wielki witraż, okrąg, rozetę z wikliny i zawiesić ją na tle nieba, na przedłużeniu nawy głównej fary. W miejscu gdzie zwykle się znajduje takie wieńczące kościół majestatyczne, centralne okno. I rzeczywiście byłby to ten „dym z komina”. Okno wiszące pośrodku pustki – dodaje artysta.

Na placu pojawi się trawa a centralnym elementem będzie drzewo. Całość zatytułowano „Plac po...”.

- Trzy znaczące trójwymiarowe obiekty: przywiezione drzewo, łuki w nawie bocznej oraz rozeta w głównej. Tak by powstał szkicowy kościół. Świątynia ale nie do końca wiadomo jakiego kultu, kultu związanego z naturą – mówi Jan Sajdak, który studiował na ASP w Warszawie. I jak zapewnia, przebywanie w naturze i sztuka tworzona w naturze zawsze były mu bliskie.

Trzy razy jego prace można było oglądać na Land Art Festiwalu, często powstawały z wykorzystaniem wikliny.

- Jest to dla mnie bardzo ważny materiał, pasja w którą włożyłem kawał życia. Nauczyłem się właściwie tylko pierwszego splotu i wymyśliłem, że chciałbym robić gniazda nadrzewne dla ludzi. To mnie tak wciągnęło, że przez lata, w każdym wolnym od pracy i studiów czasie jechałem do wioski w Góry Świętokrzyskie i tam rozwijałem ten projekt. Z czasem czułem ten materiał coraz lepiej, zrozumiałem, że wiklina może być materiałem rzeźbiarskim jak każdy inny. Znam jej ograniczenia ale z tych ograniczeń wynika jego moc – tłumaczy twórca.