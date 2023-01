Muzeum, w którym kapie na głowę. Każda wpłata się liczy

W zeszłym tygodniu informowaliśmy o pomyśle radnej Moniki Kwiatkowskiej (klub Krzysztofa Żuka), która napisała interpelację w sprawie hansenowskiego pawilonu przy ul. Balladyny 10. Radna w opustoszałym od lat budynku widzi miejski dom kultury. I wskazuje powstałe w 2018 roku Muzeum Osiedli Mieszkaniowych jako potencjalnego użytkownika pawilonu, z uwagi na ogromną popularnością jaką MoM cieszy się wśród mieszkańców osiedla. I to mieszkańców w każdym wieku.

Na zajęcia i suszenie

Tymczasem społeczna placówka, która jest nieformalnym biurem turystycznym, pozwalającym odkryć zalety modelowych osiedli z II poł. XX wieku i miejscem warsztatów edukacji architektonicznej, przestrzennej dla przedszkolaków, uczniów i studentów ma kłopoty. Na portalu pomagam.pl MoM prowadzi zbiórkę funduszy. Cele są dwa.

Jeden to wkład własny, na który trzeba zbierać co roku, potrzebny by móc starać się o dotację z Urzędu Miasta na nieodpłatne warsztaty edukacji architektonicznej w lubelskich przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich. Drugi jest prozaiczny i pilny: odtworzenie części kolekcji, która zamokła i zawilgotniała. Pawilon na targu przy ul. Wileńskiej, gdzie działa muzeum, w siedmiu miejscach przecieka.

– Ostatnio lało się na głowy w trakcie wernisażu lubelskiej artystki. Publiczność nagrywała tę sytuację jakby była celowo zainscenizowana. Przestarzałe przepięcia elektryczne zwyczajnie zagrażają osobom, które tu pracują – mówi Paulina Paga, prezeska Fundacji Teren Otwarty działająca wraz z zespołem Muzeum Osiedli Mieszkaniowych, który tworzą: Michał Fronk, Marcin Semeniuk, Euzebiusz Maj, Paulina Garbiec i Alicja Wójcik.

Kwotę zbiórki ustalono na 15 tysięcy złotych, co niektórym może się wydać sumą skromną.

– W zeszłym roku, dzięki środkom ze zbiórki wyprodukowaliśmy nowe trejaże, na których zebraliśmy informacje o osiedlach LSM. Reprintu wymagają opisy obiektów wraz ze wspomnieniami mieszkańców i karty pawilonów. Mamy ekscytujące pomysły na produkcję nowej kolekcji, która już jest opracowana, jednak przy obecnych możliwościach finansowych perspektywa rozmywa się w nieokreślonej przyszłości – relacjonują twórcy MoM.

Na razie podczas muzealnych wydarzeń, spotkań i warsztatów krążą wśród uczestników z dzbankami sugerującymi catering. W rzeczywistości chodzi o łapanie deszczówki lub wody z roztopów.