Mżawka im nie straszna, bo był z nimi Sprawka. Wiec poparcia dla kandydata Zjednoczonej Prawicy na senatora z Lublina (zdjęcia)

- Dzisiaj spotykamy się by poprzeć naszego najlepszego kandydata do Senatu. Kandydata, który jest sprawdzony w bojach. Który przeszedł kryzysy, z którymi mierzyła się nasza Ojczyzna takie jak: pandemia koronawirusa czy kryzys uchodźczy związany z wojną na Ukrainie. Nasz kandydat z tym wszystkim potrafił sobie poradzić. To jest też kandydat sprawczy, który potrafił przyprowadzić na Lubelszczyznę, do Lublina dziesiątki milionów złotych na inwestycje. To kandydat, który bardzo zabiega żeby Lublin mógł zmieniać się na lepsze. I to jest kandydat, z którego możemy być dumni. Lech Sprawka to mój kandydat, mój senator z Lublina! - powiedział Michał Moskal, szef Gabinetu Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, także kandydat w nadchodzących wyborach tyle, że do Sejmu. Na liście Zjednoczonej Prawicy zajmuje 2 miejsce, tuż za ministrem Przemysławem Czarnkiem.

Poparcia Lechowi Sprawce udzielili posłowie: Artur Soboń, Sylwester Tułajew i Jan Kanthak, a także samorządowcy marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski i wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski, a także Zdzisław Antoń, starosta lubelski.

- Drogi Leszku! Mój przyjacielu, bo ja się nie waham tak mówić. Nie wiem czy wiesz, ile lat się znamy? Ponad 30! Ja byłem dyrektorem szkoły, a ty zostałeś kuratorem. Pamiętam pierwszą naradę w kuratorium z dyrektorami szkół. Leszku ja pamiętam Ciebie wtedy sprzed 25 lat takiego, jakiego jesteś dziś. Tym samym merytorycznym fachowcem, człowiekiem konsyliacyjnym, który potrafi zjednywać. Nawet jak mówi złe rzeczy, to da się go słuchać. Z wielką przyjemnością mówię o tym człowieku, mieszkańcu Miasta Lublin, kandydacie na senatora , bo obcować z nim to jest wielka przyjemność. 25 lat w rożnych konfiguracjach widzieliśmy się, spotykaliśmy się jako kurator - dyrektor szkoły, później jako koledzy z ławy poselskiej i teraz w kontekście działań samorząd - władz państwowa. Nie ma lepszego człowieka do rozwiązywania trudnych spraw dla ludzi, województwa, dla miasta Lublin – powiedział Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego dodając: Leszku dla mnie jesteś nr 1. Jestem spokojny o wynik wyborów, bo Leszek na to zasługuje, da się lubić i da się kochać. Leszku do boju!

Podczas wiecu spadł niewielki deszcz. Prowadzący przedwyborcze spotkanie Tomasz Pitucha, miejski radny PiS, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie na szybko ułożył hasło: Mżawka nam nie straszna, bo jest z nimi Lech Sprawka!

Z Lublina o mandat senatora w wyborach, które odbędą się 15 października oprócz Lecha Sprawki ubiegać się będą: Jacek Trela (Polska 2050/pakt senacki), Mirosław Piotrowski (popierany przez Konfederację), Marcin Nowak (wiceprzewodniczący Rady Miasta w Lublinie, startujący z własnego komitetu) oraz Mieczysław Konarski (Ruch Naprawy Polski).