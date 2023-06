Na uczelnię można było przyjść w wymiętych ubraniach. Był tylko jeden warunek

- Chcemy pokazać naszej młodzieży jak należy dbać o planetę i wykorzystywać te zasoby, którymi dysponujemy, a są już na wyczerpaniu – mówi Iwona Czajkowska-Deneka, rzeczniczka prasowa Politechniki Lubelskiej. I dodaje: - Zorganizowaliśmy dzień bez prasowania bowiem uznaliśmy, że akurat tej czynności nie musimy wykonywać w tym dniu. Zwracamy w ten sposób uwagę na oszczędności czasu i finansów.

A czy jest co oszczędzać? Każdy zapewne inaczej wycenia swój czas, więc jedynie pieniądze mają tu wymierną wartość. W przeciętnym gospodarstwie domowym poświęca się na prasowanie co najmniej jedną godzinę tygodniowo. W ciągu roku ta czynność zajmuje 52 godziny, co daje 2 doby i 4 godziny.

Przeciętna moc żelazka jakie jest stosowane w domach to 2,5 kW. Roczne zużycie energii przy jednej godzinie dziennie wynosi 130 kWh. Przekłada się to również na finanse - 130 zł rocznie. W skali kraju, gdzie liczba gospodarstw domowych wynosi 12,5 miliona, zużycie wynosi 1,625 mld zł rocznie.

Prof. Barbara Szymoniuk zwraca uwagę w Światowym Dniu Środowiska na jeszcze inny aspekt: - Przeraża nas fakt, że 2 maja jest dniem, do którego Polska zużywa wszystkie swoje zasoby odnawialne i żyje na kredyt przyszłych pokoleń albo innych państw. Nie jesteśmy w prawdzie rekordzistami w tym zakresie, jak np. Katar czy Luksemburg, które zaciągają dług już w lutym, ale daleko nam chociażby do Indonezji czy Jamajki, które dług zaciągają dopiero w grudniu.

Dlatego Stowarzyszenie „EkoLubelszczyzna”, Koło Naukowe Pollub.my Marketing oraz pracownicy i studenci Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej zachęcałl do świętowania Dnia Bez Prasowania. Każdy mógł dziś założyć zielone nieuprasowane ubranie i włączyć się w tą wyjątkową akcję. Katedra Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych i Koło Naukowe Inżynierii Polimerów CARBON zaprezentowały także dwie technologie recyklingu zużytych produktów wykonanych z tworzyw polimerowych wraz z ich ponownym wykorzystaniem.

Światowy Dzień Środowiska organizowany jest od 1971 roku i obchodzony jest w stu państwach. W tym dniu organizowane są różne imprezy mające na celu zwrócenie uwagi na aspekty ekologiczne.