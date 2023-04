Na urodzinach u pana Andersena

- Nasi uczniowie to również pacjenci szpitala dziecięcego, dlatego postanowiliśmy razem przygotować coś, co wywoła uśmiech na ich twarzach. Przedstawienie opowiada o postaciach z baśni, które przychodzą do szkoły Andersena na urodziny jej patrona. Postacie pozostawiają u pani woźnej prezent, ale również przesłanie i dobrą energię, by myśleć pozytywnie pomimo choroby – mówi Małgorzata Cytacka, nauczycielka.

Spektakl w szpitalu dziecięcym był odgrywany po raz trzeci, a w przedstawieniu wzięło udział 20 aktorów.

- Nasza szkoła od 30 lat działa na rzecz dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, gdzie najważniejszym atutem jest proces terapeutyczny. Dlatego wychodzimy naprzeciw dzieciom, które też w jakiś sposób na pewnym etapie życia zostały doświadczone przez los i są pacjentami tego szpitala. Tegoroczne przedstawienie związane jest z 30-leciem naszych szkół. Hasłem jubileuszowym naszych placówek jest „od 30 lat funkcjonujemy w przestrzeni Lublina, jesteśmy dla Lublina” - mówi Przemysław Płoszczak, dyrektor Społecznych Szkół im. Andersena w Lublinie.