Zatrudniają w Lublinie 100 osób i szukają kolejnych. Pytamy o zarobki

Stażysta, asystent, młodszy księgowy, starszy księgowy – osób na takie stanowiska szuka w tej chwili lubelski oddział firmy Vistra. W poniedziałek zarząd zaprosił dziennikarzy i prezydenta Lublina, który uroczyście przeciął wstęgę w nowym biurze, mieszczącym się przy al. Kraśnickiej 27. To kolejny, oddany do użytku biurowiec powstały na terenie byłej zajezdni MPK, a Vistra jest tu pierwszym działającym najemcą.

Vistra zatrudnia na całym świecie ponad 5 tysięcy osób w 76 biurach. Od czterech lat działa też w Lublinie.

– Przez te cztery lata udało nam się zbudować 100-osobowy zespół – mówił Kobus de Lange, dyrektor zarządzający Vistra na Europę Środkowo-Wschodnią.

Trudna robota

– Czym dokładnie się zajmujemy? Pomagamy inwestorom zagranicznym w rozpoczęciu działalności na rynku polskim, a później prowadzimy dla nich obsługę korporacyjną. To znaczy, my rozliczamy podatki, zajmujemy się księgowością, naliczamy płace dla pracowników naszych klientów oraz świadczymy usługi podatkowo-prawne. Robimy tą trudną robotę, aby oni mogli rozwijać swój biznes w Polsce – mówi Anna Poliszkiewicz, członek zarządu Vistra Poland.

Przedstawiciele firmy podkreślali, jak dobrze rozwija się ich oddział w Lublinie. Chodzi o dobry dostęp do kadr – absolwentów takich kierunków jak finanse i rachunkowość, ekonomia i pokrewnych.

– Lublin jest moim rodzinnym miastem, to miasto w którym się wychowałam, wykształciłam, założyłam rodzinę i zawsze chciałam do Lublina wrócić. Wiele lat nie było w ogóle takich pracodawców jak Vistra na rynku, pracodawców, którzy by inwestowali w rozwój, kształcili, gdzie można byłoby pracować w międzynarodowym środowisku. W tym momencie nie trzeba jechać do Warszawy, można do nas dołączyć i zacząć swoją ścieżkę kariery – mówiła Anna Prędota, szefowa biura w Lublinie.

Zarobki?

Przedstawiciele firmy nie informują jednak wprost o tym, ile może zarobić w ich firmie początkujący pracownik.

– Staramy się wynagradzać pracowników adekwatnie, mamy badania rynkowe, wiemy jak układają się wynagrodzenia, staramy się trzymać mediany, natomiast my nie jesteśmy firmą, która konkuruje na wynagrodzenia. To co dla nas jest niezwykle ważne i co jest naszą marką, to wsparcie rozwoju zawodowego i atmosfera zespołu i stabilność zatrudnienia – mówi Beata Paluchowska, szefowa działu HR Vistra Poland.