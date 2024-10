Najważniejsze, aby nie odwracać głowy i po prostu zareagować

Lubelskie pogotowie ratunkowe dotrze szybciej do pacjenta. Wszystko dzięki nowej organizacji

Pogotowie ratunkowe na co dzień ratuje ludzkie życie. Teraz na terenie Lublina i okolic do pacjentów ma dojeżdżać szybciej. To możliwe dzięki nowym miejscom stacjonowania i organizacji jednostki. Gościem programu Dzień Wschodzi jest Alicja Ciechan - zastępca dyrektora ds. lecznictwa w wojewódzkim pogotowiu ratunkowym w Lublinie.