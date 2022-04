Największa afera ostatnich lat. Siedziba lubelskiej firmy poszła pod młotek

Zainteresowanie było tak duże, że sądową salę trzeba było zmienić na większą. Chętnych na lokal stawiło się sześciu – trzy osoby prywatne i trzy firmy. Początkowo aktywnie licytowały cztery. Cena wywoławcza to 438 tys. zł, i szybko została przebita. W ciągu kilku minut w grze było już 500 tys. zł, za chwilę 600 tys. zł. Ostatecznie za 605 tys. zł - pomieszczenie o pow. 91 mkw., na 3. piętrze kamienicy przy Radziwiłłowskiej - kupiła osoba prywatna.

– W imieniu żony – przyznał kupiec w sądzie.

Wychodzi 6,6 tys. zł za mkw. w podłączonej do sieci CO kamienicy w ścisłym centrum miasta. To nie jest dziś cena wygórowana, ale niektórych, którzy wstępnie byli zainteresowani kupnem lokalu, od wydania tylu pieniędzy odstraszył fatalny jego stan - przeciekający dach i sypiąca się elewacja budynku.

– To lokal usługowy, na mieszkanie trzeba go dopiero przekształcić. Plus gruntownie wyremontować – mówi jedna z osób, która choć wpłaciła 58 tys. zł wadium, nie zdecydowała się na podbijanie ceny.

Najważniejsza jednak w tej sprawie nie jest cena, ale firma, która mieściła się w lokalu. Mowa o E&K należącej do Andrzeja I. To bohater jednej z największych afer ostatnich lat.

Afera respiratorowa

W kwietniu 2020 roku ówczesny wiceminister zdrowia, Janusz Cieszyński podpisał z E&K umowę na dostarczenie 1241 respiratorów. To sprzęt ratujący życie pacjentom z Covid-19. Firma z Lublina ma otrzymać 200 mln zł. MZ nie czekało na pierwsze dostawy i od razu przelało E&K zaliczkę - 154 mln zł.

Niemal od razu zaczynają się problemy. Na jaw wychodzi, że firma nie ma doświadczenia w obrocie sprzętem medycznym. Że Andrzej I. przed laty został umieszczony na czarnej liście ONZ za nielegalny handel bronią.

Afera wybuchła na dobre, gdy z 1241 respiratorów firma E&K dostarczyła tylko 200 – niekompletnych, bez gwarancji producenta.

Ministerstwo chciało odzyskać pieniądze. E&K oddała 4 mln euro. Kolejne 6 mln euro udało się zabezpieczyć na firmowych kontach oraz zająć 400 już sprowadzonych do kraju respiratorów. Kolejne pieniądze miały wpłynąć po licytacji zajętego sprzętu. Jednak ta – przeprowadzona jesienią 2021 – okazała się fiaskiem. Nie zgłosił się żaden chętny. Padły wówczas zapowiedzi, że licytacja zostanie powtórzona, a cena wyjściowa (30 tys. zł za jedno urządzenie) obniżona. Na razie jednak o tym cicho.

List gończy?

Stąd właśnie licytacja lokalu przy Radziwiłłowskiej. Te 605 tys. zł mają zaspokoić roszczenia skarbu państwa.

Aferę cały czas pilotują posłowie KO, Michał Szczerba i Dariusz Joński. Byli też na licytacji lokalu w Lublinie. - To nie jest nasza pierwsza wizyta w Lublinie. Jesteśmy tu cyklicznie, bo stale monitorujemy kwestię dochodze4nia roszczeń skarbu państwa dotyczących przelewów, które były płacone handlarzowi bronią – mówi. - Dla nas dzień satysfakcji. Nie jest to duża kwota, ale daje nam poczucie sensu tego co z razem z posłem Jońskim robimy. Staramy się, aby te pieniądze, wróciły do budżetu Ministra Zdrowia, do ochrony zdrowia – komentuje sprzedaż lokalu.

Lubelska prokuratura zamierza przedstawić Andrzejowi I. zarzuty (dotyczą przestępstw skarbowych), ale mężczyzny nie ma w Polsce. Wiadomo, że już w grudniu 2020 roku uciekł samolotem za granicę.

- Chcemy zaapelować do prokuratora krajowego, aby opublikował list gończy. To jest jedyny sposób, aby handlarz Bronia odpowiedział za to wszystko. Liczymy też za odpowiedzialność polityczną tych, którzy podpisywali umowę na zakup respiratorów – dodaje Joński.

Co do ewentualnego ukarania polityków odpowiedzialnych za podpisanie umowy z E&K, to na razie nie ma to szans. Posłowie KO już cztery razy składali zawiadomienie do prokuratury - Na ówczesnego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego i jego zastępcę Janusza Cieszyńskiego – precyzuje Szczerba. - 22 czerwca 2021 prokuratura postępowanie umorzyła, co zostało przeze mnie zaskarżone, otrzymałem dostęp do akt. Będziemy uzupełniać to zażalenie na umorzenie. Tak, by sąd mógł zdecydować że ta sprawa powinna być ponownie zbadana. A tym samym Łukasz szumowski i Janusz Cieszyński nie mogą spać spokojnie – zapowiada.

Obecnie Andrzej I. jest winny Ministerstwu Zdrowia 4,6 mln euro. - Przedpłaty, kary umowne i odsetki jest dokładnie 40 mln – podlicza Szczerba a Joński aktualizuje rachunek:- Minus 605 tys. zł.