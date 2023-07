Napisz wierszyk i wygraj hotel dla pszczół

– Pszczoły, choć ich rozmiary są niewielkie, należą do najbardziej pożytecznych stworzeń na ziemi. Zapylają około 90% roślin kwiatowych. Pozostałe 10% przypada na inne zapylające owady, takie jak: trzmiele i pszczoły samotnice, dziko żyjące murarki ogrodowe oraz muchówki. Bez nich wiele gatunków roślin nie wydałoby owoców i nasion. Dlatego tak ważna jest ich ochrona. Organizowany przez Miasto konkurs ma na celu zachęcenie mieszkańców Lublina do troski o te zwierzęta – mówi Blanka Rdest-Dudak, dyrektor Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są od dzisiaj (24 lipca) w komentarzach do postu konkursowego opublikowanego na facebookowym profilu „Miasto to też Twój dom”.Aby wziąć udział w konkursie należy zamieścić pod postem konkursowym wierszyk o tematyce związanej z pomocą dla mieszkających w naszym mieście pszczół. Wiersz powinien składać się z minimum 8 wersów. Na autorów 20 najciekawszych prac, które do 7 sierpnia do godz. 14.00 otrzymają najwięcej polubień, czekają nagrody w postaci hotelu dla owadów.

Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie mieszkańcy Lublina.

Lublin dla pszczół

Miasto od kliku lat prowadzi działania na rzecz ochrony pszczół. Należy do nich przede wszystkim zrównoważone zarządzanie trawnikami, które pozwala nie tylko utrzymać w sposób optymalny miejskie zieleńce, ale ma także ogromne znaczenie dla tych pożytecznych owadów i innych dzikich zapylaczy. Rzadkie koszenie pozwala roślinom zakwitnąć i cieszyć mieszkańców bogactwem kolorów, a owadom zapylającym znaleźć pożywienie i schronienie.

Ponadto ograniczenie częstotliwości koszenia korzystnie wpływa na jakość powietrza w mieście – pochłania znaczne ilości dwutlenku węgla, zanieczyszczeń pyłowych oraz zwiększa wilgotność powietrza. Lubelski ratusz zakupił także 120 hoteli dla owadów, które w ubiegłym roku w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego trafiły do placówek oświatowych, zarządców nieruchomości oraz indywidualnych mieszkańców Lublina. Natomiast w bieżącym roku w ramach akcji „Wysiej sobie łąkę” 17 szkół podstawowych i ponadpodstawowych otrzymało specjalną mieszankę nasion do wysiania łąki kwietnej. Miasto pomogło również zainteresowanym placówkom przygotować teren pod wysiew oraz przekazało wskazówki jak prawidłowo założyć, a następnie pielęgnować łąkę. Na wysianych obszarach pojawiły się także tabliczki informacyjne o zamieszkujących na szkolnych łąkach owadach, które zakupiono w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin „Zadbajmy o zwierzęta”.

Mieszkańcy miasta także mogą włączyć się w ochronę pszczół i innych owadów zapylających. Dużą pomocą dla tych małych zwierząt będzie sadzenie i sianie w ogrodach czy na balkonach różnorodnych, sezonowych roślin kwitnących, które dostarczają im pokarmu. Jeżeli to możliwe należy chronić dzikie kolonie pszczół oraz unikać korzystania ze środków owadobójczych i pestycydów. Korzystnym działaniem będzie także rzadsze koszenie trawnika w mniej uczęszczanych częściach ogrodu. Pamiętajmy również o zapewnieniu owadom dostępu do świeżej, czystej wody, wystawiając w ogrodzie lub na balkonie miseczkę z wodą. Możemy także założyć w przydomowym ogródku domek dla pszczół. Miasto planuje w najbliższym czasie publikację w mediach społecznościowych krótkiego filmu instruktażowego, z którego mieszkańcy dowiedzą się jak samodzielnie wykonać hotel dla owadów.

Ustanowiony w 2013 roku Wielki Dzień Pszczół obchodzony jest w Polce 8 sierpnia.