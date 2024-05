Nastoletni naukowcy chcą rewolucjonizować świat. Pomaga im w tym uczelnia

Wszystko odbywa się w ramach programu „Naukolatek – Nastoletni Naukowiec”. Skierowany jest on do wyróżniających się uczniów, którzy włączani są w edukację na poziomie wyższym. Dzięki temu nastolatkowie mogą zobaczyć rzeczywisty wpływ nauki na rozwój szeroko rozumianych usług, począwszy od sektora IT, usług medycznych, a skończywszy na rolnictwie. W dotychczasowym projekcie uczestniczyli uczniowie liceów i techników zarówno z szkół publicznych, jak i prywatnych. Na swoim koncie mają oni już m.in. robota medycznego, ekologiczny pojazd ogrodowy, szybką stację ładowania, czy badanie jakości powietrza i hałasu w mieście.

– Dopiero zaczynam swoją przygodę z programowaniem, ale uważam, że to cenne doświadczenie – mówi Oliwia Mitura z Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Lublinie.

W pierwszej edycji konkursu Politechnika Lubelska przekazała ok. 120 tys. zł na realizację 8 projektów dla 8 szkół. W drugiej edycji było to ok. 480 tys. zł na 32 projekty dla 15 szkół. Badania prowadzone były w szkołach w Lublinie, Puławach, Adamowie, Chełmie, Kraśniku, Nałęczowie, Łęcznej, Radzyniu Podlaskim i Zamościu.