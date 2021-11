Neony nie mają kolorowo w Lublinie. Projekt NEONart do szuflady, a pieniądze do ministerstwa

Neon „Brejdaki” na ścianie przy ulicy Zamojskiej, wielkie „Ż” przy Żmigrodzie czy Apollo na budynku Centrum Kultury. To wszystko neony, powstałe w ramach poprzednich edycji projektu NEONart. W tym roku miała być zrealizowana kolejna, trzecia. Do współpracy zaproszono 7 artystów i kolektywów artystycznych, którzy w połowie lipca odwiedzili Lublin i obejrzeli miejsca, w których mogłyby znaleźć się nowe neony. – Wszyscy byli zachwyceni Lublinem. To miasto to twórczy tygiel z niesamowitą historią – opowiada Ewa Reeves, kuratorka projektu NeonArt3.

Problemy personalne

Projekty neonów zostały przesłane do Centrum Kultury w Lublinie. Ostatni trafił tam na początku listopada. – Wszystkie są bardzo różne, ale nitką, która je łączy jest głęboki humanizm, włożona wyobraźnia i serce. Mają też odniesienia do historii miasta – opisuje kuratorka.

Kolejnym etapem prac powinno być przygotowanie neonów i ich wywieszenie. Tak się jednak nie stanie.

Problemy zaczęły się od zwolnienia w lipcu z Centrum Kultury koordynatora projektu Szymona Pietrasiewicza. Projekt neonowy był prowadzony przez Towarzystwo Edukacji Kulturalnej, tworzone przez pracowników CK. Jak przekonuje prezes TEK Barbara Sawicka, Pietrasiewicz, mimo zwolnienia z CK, nie został odsunięty od możliwości kontynuowania projektu.

– Nie byłem już pracownikiem CK, dlatego poprosiłem o umowę na wykonanie tej pracy. Nie doczekałem się jej – tłumaczy Pietrasiewicz.

Sawicka wyjaśnia, że TEK umowę podpisać chciało, ale warunkiem wstępnym było przedstawienie raportu z wykonanych działań i podjętych zobowiązań. Pietrasiewicz odpowiada, że 14 września przesłał informację o zakresie prac wykonanych i tych, które są w toku. Dodaje, że po wyrzuceniu z CK nie miał narzędzi do dokończenia projektu, bo stracił dostęp do komputera i maila, poprzez który prowadził wszystkie uzgodnienia.