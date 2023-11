Zmierzą poziom tłuszczu i nauczą zdrowego odżywiania

Z poradami na chętnych będą czekać dietetycy oraz studenci Uniwersytetu Medycznego. Wydarzenie odbędzie się dzisiaj, w poniedziałek 20 listopada w godzinach 13-16, w Sali Obsługi Klientów NFZ przy ul. Nadstawnej 2-4 w Lublinie.

- Przed konsultacją z dietetykiem, będzie można skorzystać z analizatora składu ciała. Analizator wskazuje masę, wzrost oraz BMI, a także poziom masy mięśniowej oraz tłuszczu trzewnego i podskórnego. Jest to doskonały punkt wyjścia do rozmowy z dietetykiem. Każdy kto weźmie udział w spotkaniu otrzyma także „karnet zdrowia”. Karnet zdrowia przypomni o dacie kolejnego spotkania w NFZ – informuje Małgorzata Bartoszek, rzecznik prasowy Lubelskiego OW NFZ.

Diety zostaną sporządzone w oparciu o portal Diety NFZ, na którym każdy na co dzień może wygenerować własny plan żywieniowy, dostosowany do potrzeb lub schorzeń. Diety na portalu spełniają założenia diety DASH, czyli takiej, która jest odpowiednia dla osób z nadciśnieniem tętniczym. Jadłospisy są dostosowane m.in. do osób z nadwagą, PCOS, depresją, Hashimoto, cukrzycą, osteoporozą czy dla wegan i wegetarian.

Jak podaje NFZ, tylko w tym roku portal uzyskał 12,5 mln odsłon, a 800 tys. osób zarejestrowało się, aby otrzymać własny plan żywieniowy. Oprócz samego jadłospisu, na stronie można otrzymać porady, materiały promujące zdrowe nawyki, a także e-booki z przepisami kulinarnymi. Rejestracja jest darmowa i możliwa w każdej chwili.

Jeżeli ktoś nie może skorzystać z portalu lub akcji w dniu 20 listopada, może zrobić to podczas następnych spotkań z cyklu, które odbywają się w każdy trzeci poniedziałek miesiąca. Następne już 18 grudnia.