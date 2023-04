Nie całuj ciotki przy świątecznym stole. Mamy kolejną falę grypy

Święta Wielkanocne to czas spotkań z rodziną i przyjaciółmi. W takich warunkach łatwo o przenoszenie wirusów. Szczyt zachorowań na grypę mieliśmy w grudniu, jednak minister zdrowia Adam Niedzielski ostrzega, że „święta spędzimy pod presją grypy”.

25 000 dziennie

Tylko w marcu, w całym kraju, zarejestrowano ponad 852 tys. zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę.

To o 115 tys. więcej niż w lutym. Zaledwie w ostatnim tygodniu marca odnotowano ponad 223,4 tys. zachorowań. Tendencja jest obecnie spadkowa, ale i tak dziennie liczba zachorowań to ok. 25 tysięcy. To dużo. Stąd ostrzeżenia ministra Niedzielskiego.

Tym bardziej, że sytuacja jest nietypowa. Zazwyczaj druga fala nadchodzi na przełomie lutego i marca, a w tym roku ten okres się przesunął.

– Teraz praktycznie od początku roku mamy do czynienia z bardzo ustabilizowaną liczbą zachorowań na grypę. Nie ma tutaj takich redukcji z tygodnia na tydzień czy z miesiąca na miesiąc. Ostatnio nawet zaobserwowaliśmy pewnego rodzaju, bardzo niewielkie, ale jednak zwiększenie liczby zachorowań – przyznaje minister.

Zalecenia i powikłania

Lubelscy lekarze mówią nam, że w naszym regionie dramatu z grypą jednak nie ma.

– Obserwujemy mało przypadków osób hospitalizowanych z powodu grypy. Większość pacjentów, która wymaga pobytu w szpitalu, zgłasza się z powikłaniami powstałymi z powodu grypy, na przykład zapaleniem płuc – mówi Sławomir Kiciak, lekarz kierujący Oddziałem Obserwacyjno zakaźnym im. Jana Bożego w Lublinie.

W ostatnim tygodniu marca Lubelski Inspektorat Sanitarny poinformował o 9918 przypadkach grypy w naszym województwie. To blisko o dwa tysiące mniej przypadków, niż miesiąc temu.

Lekarze zalecają, aby podczas świątecznych spotkań z rodziną i przyjaciółmi zachować ostrożność i stosować profilaktyki, szczególnie jeśli w naszym otoczeniu znajdują się osoby, dla których grypa może oznaczać poważniejsze powikłania.

– Jeżeli mamy rozpoznaną grypę, w szczególności powinniśmy chronić osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby poddawane chemioterapii oraz osoby z chorobami przewlekłymi. Powikłaniem po grypie może być zapalenie serca, a nawet zgon – podkreśla Tomasz Zieliński, szef lekarzy rodzinnych.

Leki i testy

Tomasz Zieliński dodaje, że ogólny stan naszego organizmu ma znaczenie w walce z grypą.

– Kiedy jesteśmy wyspani, wypoczęci, najedzeni, ale nie przejedzeni, to organizm lepiej będzie się bronił, także przed grypą.

Lekarz uczula, że leki warto podawać w pierwszych godzinach od zachorowania, ale nie unikajmy robienia testów. Grypa to poważna choroba, która często jest mylona z przeziębieniem.

Objawy grypy