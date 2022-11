W poniedziałek szpital przy ul. Jaczewskiego 8 zaprasza na pomiary poziomu glukozy we krwi, konsultacje diabetologa-endokrynologa, dietetyka i fizjoterapeuty. W szpitalnym holu będzie można też uzyskać szereg innych porad i materiałów. Akcja potrwa od godz. 10 do 14.

Od poniedziałku do soboty szpital wojskowy przy Al. Racławickich ma wykonywać chorym na cukrzycę bezpłatne badania okulistyczne z uwzględnieniem badania dna oka i SOCT (spektralnej optycznej koherentnej tomografii oka). Nie trzeba mieć skierowania do okulisty, trzeba się zarejestrować (tel. 261 183 226, od poniedziałku do piątku od godz. 9 do 12).