Nie tylko z miłości do sztuki. 25-lecie Galerii Wirydarz

– Takie zdanie, jak jeszcze opuszczałem mury Akademii Krakowskiej, w tym czasie pojawiały się takie proroctwa. Okazuje się, że się życie to nie tylko wyprostowało, że to było bajecznie głupie, ale cytuję zdania ludzi, którzy w tym czasie zabierali głos w sprawie z poczuciem autorytetu, że mówią coś dla sztuki ważnego. Otóż niektórzy ludzie, których nazwisk nie przypomnę mówili: Malarstwo umarło! Proszę państwa 60 lat temu, historia krytycznej głupoty. Można było cokolwiek innego wymyślić, że jest trudno, że się zmienia ale żeby umarło malarstwo. To paranoja, jak może umrzeć dziedzina, która jest częścią życia i natury, bo malarstwo jest częścią naszego życia. Pozwoliłem sobie troszkę się podgorączkować i więc wstrzymując: Nie tylko, że nie umarło, ale żyje! – mówił Józef Wilkoń podczas piątkowego wernisażu swoich prac, podkreślając, że przez ostatnie kilkadziesiąt lat powstało wiele znakomitych obrazów w Polsce, a jemu dane jest uczestniczyć w tym, co się dzieje.