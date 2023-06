Noc Kultury. Co zobaczyć, gdy nie wiesz co zobaczyć

Organizatorzy i twórcy przygotowali ponad setkę atrakcji. Jedne tak oczywiste jak wyprawa na Wieżę Trynitarską czy kolejna praca Jarosława Koziary przez mniej obligatoryjne koncerty na boisku lub kolacja przy świecach w szkole. Będą też zjawiska fantastyczne, bo kaktusy miłe w dotyku nie zdarzają się często. A tak będzie z 3 na 4 czerwca w Lublinie.

Tegoroczna edycja jest przygotowana pod hasłem „połącz kropki” czyli wędruj spontanicznie lub strategicznie od wydarzenia do wydarzenia. Gdyby ktoś potrzebował sugestii, oto one.

Przyroda na placu Po Farze

„Plac po…” to plac Po Farze w zupełnie innej odsłonie, a wszystko za sprawą trawy rozłożonej we wnętrzu murów kościoła oraz drzewa, które stanie w nawie głównej. Ponadto znajdziemy tam instalację świetlną – „Pszczołę” – wykonaną z metalu i materiału, która po zmierzchu zwróci uwagę ciepłym światłem.

Z balkonu kamienicy na Grodzkiej 7 będzie zwisać „Wisteria” – kojarzona z kulturą wschodu, gdzie oznacza szczęście, witalność, nowy początek oraz powitanie kogoś w nowym mieście, domu czy wyrażanie uczuć komuś wyjątkowemu.

Natura na ul. Ku Farze, placu Rybnym i Zaułku Hartwigów

Najwęższa ulica Lublina ponownie przejdzie metamorfozę. Odnajdziemy tam kaktusy (patrz okładka), które będzie można głaskać oraz instalację artystyczną „Miasto Zieleńsię”, przypominającą, że natura może być obecna w każdym miejscu i czasie. Spotkamy wykonane z ceramiki „Fantastyczne Stwory Lublina”.

Na placu Rybnym czekają posągi bóstw z mitologii słowiańskiej („RDZEŃ PRZ[]SZŁOŚCI”) oraz „Szklany ogród” – botaniczna interpretacja szkła artystycznego. W Zaułku Hartwigów znajdziemy mural „Ostatnie ugryzienie”.

Stare meble w świetle

Więcej światła!, to instalacja artystyczna Warsztatów Kultury, organizatora Nocy Kultury. Przy ul. Grodzkiej 7 (patio) będzie ją można oglądać od godz. 21.30 do 2 nad ranem. Autorzy połączyli stare meble z niezliczonymi lampami. Nieoczywisty charakter instalacji podkreśla lokalizacja pośród starych murów staromiejskiej kamienicy. Za realizacją stoją: Stowarzyszenia Emaus oraz Komis meblowy Maniek

Między trawą a muchomorem

Ulica Szambelańska zostanie, podobnie jak plac Po Farze przykryta dywanem z żywej trawy, stając się rajem dla miłośników natury. Nad głowami publiczności zawiśnie „Ogród osobliwości”. Znajdziemy tam również instalację artystyczną – „Muchomora” – trującego przedstawiciela trzeciego królestwa w rozmiarze XXL.

Pałac, mapping i Japończycy

Od godz. 22 do 2 nad ranem, na fasadzie Pałacu Czartoryskich na placu Litewskim będzie cyklicznie powtarzana „Arka”. Niezwykle barwna opowieść z przesłaniem, by żyć pełnią życia. Japońscy artyści wizualni Kiyoko Ishii i Toshikazu Toyamy w magiczny sposób ożywią mury zabytkowego budynku, zabierając nas w podróż pełną żywiołów i elementów natury.

Królewna wysoko

Od godz. 19 do północy na placu Litewskim tańce w powietrzu. Zobaczymy podniebną wersję baśni o Królewnie Śnieżce i siedmiu krasnoludkach przedstawioną z przymrużeniem oka – ten występ zaprezentuje grupa zaawansowana. Drugi pokaz – „Show me how you burlesque” – inspirowany musicalem „Burlesque”. Na scenie jednocześnie będzie występować 17 artystek. Oprócz tego podczas występów solowych zaprezentuje się ok. 55 dzieci i dorosłych reprezentujących Strefę Wysokich Lotów.

Teatralna Noc Kultury

Tej niezwykłej nocy teatr wychodzi na ulicę. Między godz. 19 a 21 przy ul. Archidiakońskiej 7 dwa spektakle pt. „Współbycie”, które opowiedzą nam o relacji człowieka z naturą. Z kolei „Arka” to kameralny, interaktywny spektakl familijny oparty na historii biblijnego Potopu. Tuż obok znajduje się instalacja artystyczna „7 dni” – walizka, która każdemu kojarzy się z czymś innym. Podróżą, wspomnieniami, a może przygodą?

Muzyka na boisku

Na Scenie Klasycznej na boisku ZSE im. A. i J. Vetterów, ul. Żmigród 10, wystąpią fantastyczni muzycy, wśród których nie zabraknie znanych osobowości lubelskiej estrady oraz najlepszych uczniów i nauczycieli szkół muzycznych regionu. Wieczór zwieńczy walc pożegnalny w wykonaniu Stowarzyszenia Wschód Kultury i Chóru Politechniki Lubelskiej. Koncert będzie trwał od godziny 19 do północy.

Nocny Parkiet do tańczenia

Koło Ratusza na ul Lubartowskiej wieczór z Dj-em, potańcówka „Na ludowo, na Jazzowo” w wykonaniu zespołu Jazz Quintet. W tym miejscu również „RETRO-SPEKCJE” – zbiór fotografii kostiumowej Pawła Adamca oraz instalacja artystyczna „Pajęczyna w czterech porach roku”. Oprócz tego performance „Yayoi Kusama w Lublinie / Przyklej kropki”.

Po angielsku

Od godz. 20 do 22 i od 22.30 do 00.30 Nocne zwiedzanie – spacer po Lublinie w j. angielskim organizowany przez Martin’s City Tours. Start punkt informacyjny plac Łokietka

Komunikacja gratis

W godzinach 22:50 – 2:30, linie N1, N2 i N3 będą jeździć co 15 minut, a w godzinach 2:30-4:30 – co 60 minut. UWAGA! W komunikacji nocnej podczas Nocy Kultury nie musimy kasować biletów.