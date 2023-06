Nosorożec Rogatek szalał po Lublinie "Jesteśmy miło zaskoczeni"

Kolejowe ABC to ogólnopolski piknik edukacyjny, podczas którego dzięki zabawie można się nauczyć zasad bezpieczeństwa na kolei. Impreza odwiedziła w sobotę Lublin i cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród młodszych i starszych. .

Plac został podzielony na stacje, a każda z nich zawierała zadanie do wykonania. Na przykład na Stacji SuperMocy uczestnicy musieli przejść całe osiedle SuperBezpiecznych i wymyślić hasło związane z bezpieczeństwem.

– Jesteśmy miło zaskoczeni, że jest tyle atrakcji dla dzieci. Zwykle plac Litewski świeci pustkami, a dziś tętni życiem. Warsztaty dla dzieci z pierwszej pomocy na świeżym powietrze są fantastycznie. Podobnie jak nauka zachowania na przejeździe kolejowym i jazda rowerem po miasteczku ruchu drogowego. Dzieci uczą się przez zabawę – mówi pani Ewa, mama Jasia i Małgosi.

5-letni Maurycy był tak bardzo zafascynowany ilością atrakcji, że nie potrafił powiedzieć, co było najciekawsze. Zamiast tego jednym tchem wymieniał, co robił: – Jeździłem pociągiem i rowerem miedzy znakami drogowymi. Nauczyłem się masować serce. Wiem, co to są rogatki i szlaban. Skakałem na dmuchańcach i rozwiązywałem z tatą zagadkę. A teraz będę strzelał z prawdziwej broni, jak żołnierz – opowiadał rozemocjonowany chłopiec.

Na uczestników czekał też m.in. symulator jazdy pociągiem, konkursy z nagrodami, wideomapping 3D, warsztaty edukacyjne i teatralne i spotkanie z bohaterem Kampanii Kolejowego ABC II: nosorożcem Rogatkiem. Był też koncert Sarsy.