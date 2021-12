Nowa linia 46 w Lublinie zaczyna jeździć. Mało kursów, małe autobusy

Trasa linii 46 ma się zaczynać na zbudowanej niedawno pętli Węglin-Wróbla i będzie biegła przez al. Kraśnicką, ul. Jana Pawła II, Filaretów, Sowińskiego, Poniatowskiego, al. Smorawińskiego al. Kompozytorów Polskich, ul. Elsnera i Choiny do pętli Choiny.

Krótsze przejazdy

Nowa linia – jak zapowiadano – rzeczywiście zapewni szybszy przejazd między północną a południową częścią miasta.

Odczują to choćby osoby jadące z Czechowa w rejon ul. Zana. Dziś przejazd z ul. Paderewskiego do ZUS linią 26 zajmuje rano pół godziny (porównywalnie z linią 42), zaś linii 46 zajmie to tylko 19 minut.

Dla mieszkańców okolic ul. Gęsiej czy Jaspisowej będzie to dodatkowe połączenie w kierunku miasteczka akademickiego i śródmieścia. Dojazd linią 46 z ul. Gęsiej w rejon KUL potrwa krócej niż linią 57, czy „wycieczkowymi” liniami 26 i 150.

Dodatkowe przystanki

Na potrzeby nowej linii wyznaczone będą dodatkowe przystanki. Autobusy jadące w stronę Czechowa staną na początku ul. Poniatowskiego (tuż za skrzyżowaniem z Al. Racławickimi). We wtorek trwały tu prace przy urządzeniu przystanku (bez wiaty).

Autobusy jadące w stronę Węglina staną na ul. Poniatowskiego (za skrzyżowaniem z ul. Popiełuszki) i na początku ul. Sowińskiego (tuż za skrzyżowaniem z Al. Racławickimi). Z nowego przystanku na Sowińskiego (też bez wiaty) nie będą korzystać linie 26, 31 i 150.

Mało kursów, małe pojazdy

Reszta szczegółów wygląda gorzej. Linia 46 ma jeździć wyłącznie w dni powszednie i to tylko od godz. 7 do 10 oraz od godz. 14 do 17, na dodatek będzie obsługiwana wyłącznie krótkimi autobusami (elektrycznymi) i to dość rzadko.

– Częstotliwość linii w początkowej fazie jej uruchomienia będzie wynosić 40 minut – informuje Monika Fisz z Zarządu Transportu Miejskiego.

Odjazdy z pętli Węglin-Wróbla zaplanowano na godz. 6.50, 7.31, 8.11, 8.52, 9.32, 14.12, 14.52, 15.32, 16.12 i 16. 57.

Odjazdy z pętli Choiny zaplanowano na godz. 7.03, 7.43, 8.24, 9.04, 14.24, 15.05, 15.45, 16.25.

Czy tak już zostanie?

Zarząd Transportu Miejskiego twierdzi, że rozkład jest poparty analizami. – Największe potoki pasażerskie w relacji Czuby-Czechów wykazano w okresach szczytowych. Stąd też w pierwszym etapie chcemy, aby zapewnienie obsługi komunikacyjnej nową relacją odbywało się w godzinach porannego i popołudniowego szczytu – stwierdza Monika Fisz. – Będziemy obserwować rozwój tej linii, a ma ona wszelkie predyspozycje, aby stać się w przyszłości tzw. kręgosłupem komunikacyjnym miasta, czyli jedną z głównych linii.