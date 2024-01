Nowe porządki u wojewody. Kompetencje wicewojewodów i nowy-stary dyrektor generalny

Wołoch jako pierwszy wicewojewoda, ma odpowiadać za działanie m.in. Wydziału Infrastruktury, Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego czy nadzór nad funkcjonowaniem przejść granicznych. Zwłaszcza w tym ostatnim zakresie pomóc mu ma doświadczenie zawodowe - Wołoch jest emerytowanym pułkownikiem Straży Granicznej.

Wśród stawianych przed nim zadań jest uruchomienie nowych punktów paszportowych w Świdniku i Krasnymstawie. W planach jest też usprawnienie pracy miejsc, w których można złożyć wniosek o wydanie paszportu. W grę wchodzi m.in. wprowadzenie dyżurów sobotnich, które obecnie funkcjonują jedynie w okresie wakacyjnym. – Po to, żeby ludzie nie musieli brać urlopu, by móc wystąpić o paszport – wyjaśnia Krzysztof Komorski.

Kolejny priorytet to uproszczenie procedury związanej z legalizacją pobytu w Polsce przez obcokrajowców. – Cudzoziemiec przybywający do Polski ma obowiązek przedstawić dokumenty, które zalegalizują, bądź nie, jego pobyt. Rozstrzygnięcie w tym zakresie powinno być jak najszybsze. Nie może być tak, jak do tej pory, że te procedury były rozciągnięte w czasie nawet ponad roku. Ten czas zostanie skrócony, bo nikomu to nie służy. Ani państwu polskiemu, ani cudzoziemcom, którzy przybywają do Polski i chcą tu legalnie mieszkać, pracować i płacić podatki, ani przedsiębiorcom, którzy są żywotnie zainteresowani tym, aby w dużej części tych cudzoziemców zatrudnić – zapowiada Wojciech Wołoch.

Drugi wicewojewoda zajmie się m.in.: Wydziałem Rolnictwa, Wydziałem Polityki Społecznej, Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa czy Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków. – Zarówno w kwestii pomocy społecznej, ochrony zabytków czy rolnictwa w większości beneficjentami są samorządy. Myślę, że będę tu dobrym pomostem, który rozumie problemy samorządowców, w zakresie współpracy z administracją rządową – mówi Andrzej Maj, który jest samorządowcem z wieloletnim doświadczeniem, w przeszłości był m.in. starostą kraśnickim.

