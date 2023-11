Nowe ścieżki rowerowe w Lublinie. Udało się znaleźć projektanta?

Pierwsze, ogłoszone na początku września postępowanie przetargowe w tej sprawie trzeba było unieważnić. Powód? Nie zgłosił się nikt, kto byłby zainteresowany zleceniem. Za drugim podejściem poszło lepiej, bo znalazł się jeden potencjalny wykonawca. To nie koniec dobrych wiadomości. Miasto przewidziało, że na zamówienie wyda nie więcej niż 933 tys. zł. Tymczasem Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego z Lublina jest gotowe opracować kompletną dokumentację inwestycji za 504 tys. zł. Oferta musi jeszcze zostać sprawdzona pod względem formalnym i merytorycznym, ale jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, firma na wykonanie zadania będzie miała 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Projekt jest niezbędny, by miasto mogło rozpocząć starania o unijną dotację na budowę nowych ścieżek rowerowych. Chodzi o siedem oddzielnych zadań. Na liście znalazły się: ul. Sławinkowska (od Bukszpanowej do Kameliowej), al. Witosa (od Doświadczalnej do Grygowej), ul. Roztocze (od al. Kraśnickiej do ul. Wielkopolskiej), ulice Szeligowskiego i Północna (od al. Smorawińskiego do al. Kompozytorów Polskich) oraz ul. Nałęczowska (od ul. Cisowej do al. Kraśnickiej). W ramach projektu miało być także zadanie związane z doposażeniem przystanków komunikacji miejskiej w ciągu al. Warszawskiej i ul. Abramowickiej m.in. w nowe wiaty.