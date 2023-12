Nowe ścieżki rowerowe wciąż mają pod górkę. Co z przetargiem?

Do pierwszego, ogłoszonego we wrześniu przetargu w tej sprawie nie zgłosił się nikt. Za drugim podejściem udało się znaleźć potencjalnego wykonawcę. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego z Lublina było gotowe wykonać zlecenie za 504 tys. zł. Było to o ponad 400 tys. zł mniej od kwoty, jaką na ten cel zarezerwował Ratusz. Okazało się jednak, że złożona oferta była niezgodna z warunkami zamówienia. Dlatego postępowanie zostało unieważnione.

- Nie rezygnujemy z tego zadania i planujemy je powtórzyć. Analizujemy jednak zmienioną formułę – informuje Justyna Góźdź z biura prasowego Urzędu Miasta.

Miasto potrzebuje projektu, by rozpocząć starania o unijną dotację na budowę ścieżek rowerowych. Chodzi o siedem oddzielnych przedsięwzięć. Nowe fragmenty dróg dla rowerów miałyby powstać m.in. wzdłuż ulic Sławinkowskiej, Roztocze, Szeligowskiego i Północnej, Nałęczowskiej oraz al. Witosa.