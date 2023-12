Nowe wozy dla strażaków

Pojazdy zostały przekazane komendom Państwowej Straży Pożarnej w regionie. W sumie rozdysponowane zostało 27 pojazdów. Quad za 205 tys. złotych trafił do jednostki w Białej Podlaskiej, autobusy do przewozu osób zostały przekazane Komendzie Wojewódzkiej PSP w Lublinie oraz komendzie miejskiej w Chełmie. Z kolei samochody gaśnicze za ponad 4 mln zostały użyczone jednostkom z Łukowa i Kraśnika.

- 21,5 miliona złotych stoi tutaj na placu. Przekazujemy oficjalnie ten sprzęt do jednostek Państwowej Straży Pożarnej. Sprzęt zakupiony został w ramach dwóch projektów. W ramach dostosowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do zmian klimatycznych. Drugi projekt, który realizowaliśmy dla całej Polski jako KW PSP o wartości 120 milionów złotych to wsparcie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, z czego ponad 10 milionów złotych w sprzęcie zostało na terenie województwa lubelskiego. Pozostałe pieniądze zostały rozdysponowane w formie sprzętu na teren całej Polski – mówi nadbryg. Grzegorz Alinowski, lubelski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.