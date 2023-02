Dzisiaj mieli zejść z budowy. Nowy dworzec w Lublinie dostaje dodatkowy czas

To właśnie tu ma być obsługiwany ruch autobusowy, co teraz dzieje się na Dworcu PKS przy al. Tysiąclecia. Miejsce wybrano celowo – koło dworca PKP Lublin Główny. Prezydentowi Lublina zależało, aby ta okolica miała spójne funkcje oraz aby pasażerowie przesiadający się z pociągu do autobusu (lub odwrotnie) mieli blisko.

– Całkowita wartość projektu to prawie 340 mln zł, z czego ponad 188 mln zł stanowi dofinansowanie z UE. Na koniec lutego wartość wykonanych robót dla całego projektu wynosi ponad 210 mln zł – przypomina biuro prasowe Ratusza, ale nie wspomina, że pierwotnie była mowa o kwocie 237 mln zł. Rosnące koszty inwestycji to nie jedyny problem.

Umowę na budowę dworca oraz przebudowanie układu drogowego w okolicy z firmą Budimex miasto podpisało w grudniu 2020 roku. Pierwotny termin ukończenie inwestycji upływał 29 lipca ubiegłego roku. Na wniosek Budimexu miasto zawarło jednak aneks do umowy, dający na dokończenie prac dodatkowe siedem miesięcy. Firma argumentowała to trudnościami w dostępności do materiałów i urządzeń spowodowaną sytuacją gospodarczą oraz wojnę w Ukrainie.

We wtorek, 28 lutego, robotnicy mieli zejść z placu budowy. Nie było żadną tajemnicą, że tak się nie stanie. Nadal trwają prace drogowe, układane są chodniki, nie ma zamontowanych w nich słupków, a sam dworzec – to widać gołym okiem – jeszcze długo będzie placem budowy.