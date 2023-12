Nowy rząd z lubelskimi akcentami. Jest decyzja w sprawie wojewody

W środowy poranek dopełniło się to, na co w polskiej polityce czekano od przeprowadzonych 15 października wyborów parlamentarnych. Prezydent Andrzej Duda dokonał zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska, powołując lidera Koalicji Obywatelskiej na premiera oraz wskazanych przez niego ministrów.

Przypomnijmy, że w poniedziałek Sejm wybrał Tuska w ramach tzw. drugiego kroku konstytucyjnego, dzień później udzielając jego gabinetowi wotum zaufania. Wcześniej nie otrzymał go powołany przez prezydenta rząd Prawa i Sprawiedliwości stworzony przez Mateusza Morawieckiego.

– Dla mnie kilka spraw jest bardzo prostych. Przede wszystkim trwanie Rzeczypospolitej - jej suwerenność, jej niepodległość. By miała ona nie tylko swoje miejsce, tak jak ma na mapie Europy, ale także by miała swoje możliwości decydowania, by te możliwości zawsze zachowywała, by Polacy o sobie mogli decydować sami w swojej ojczyźnie. To jest dla mnie kwestia absolutnie fundamentalna – mówił Andrzej Duda podczas wczorajszej uroczystości w Pałacu Prezydenckim.

– To jest chwila wyjątkowa nie tylko w skali biografii jednego człowieka. Widzimy w ostatnich dniach niezwykłe poruszenie polskich serc. Nie tylko ten fenomen 15 października, te miliony Polek i Polaków, którzy do późnych godzin nocnych czekali na możliwość oddania głosu na Polskę, ale też to wszystko, co działo się później. Przez te dwa miesiące, kiedy ci sami wyborcy tak cierpliwie i równocześnie z taką nadzieją i entuzjazmem czekali na dokonanie się tego historycznego werdyktu, ich werdyktu, jaki zapadł ich głosami, właśnie 15 października – powiedział premier Donald Tusk.

Tak wygląda nowy rząd

Prezydent Duda w skład nowej Rady Ministrow powołał:

* Władysława Kosiniaka–Kamysza – na urzędy wiceprezesa Rady Ministrów i ministra obrony narodowej

* Krzysztofa Gawkowskiego – na urzędy iceprezesa Rady Ministrów i ninistra cyfryzacji

* Macieja Berka – na urząd ministra - członka Rady Ministrów

* Adama Bodnara – na urząd ministra sprawiedliwości

* Agnieszkę Buczyńską – na urzędy ministra do spraw społeczeństwa obywatelskiego i przewodniczącej Komitetu do spraw Pożytku Publicznego

* Borysa Budkę – na urząd ministra aktywów państwowych

* Marzenę Czarnecką – na urząd ministra przemysłu

* Andrzeja Domańskiego – na urząd ministra finansów

* Agnieszkę Dziemianowicz–Bąk – na urząd ministra rodziny, pracy i polityki społecznej

* Jana Grabca – na urząd ministra - członka Rady Ministrów

* Paulinę Hennig–Kloskę – na urząd ministra klimatu i środowiska

* Krzysztofa Hetmana – na urząd ministra rozwoju i technologii

* Marcina Kierwińskiego – na urząd ministra spraw wewnętrznych i administracji

* Dariusza Klimczaka – na urząd ministra infrastruktury

* Katarzynę Kotulę – na urząd ministra do spraw równości

* Izabelę Leszczynę – na urząd ministra zdrowia

* Sławomira Nitrasa – na urząd ministra sportu i turystyki

* Barbarę Nowacką – na urząd ministra edukacji

* Marzenę Okłę–Drewnowicz – na urząd ministra do spraw polityki senioralnej

* Katarzynę Pełczyńską–Nałęcz – na urząd ministra funduszy i polityki regionalnej

* Czesława Siekierskiego – na urząd ministra rolnictwa i rozwoju wsi

* Tomasza Siemoniaka – na urząd ministra - członka Rady Ministrów

* Bartłomieja Sienkiewicza – na urząd Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

* Radosława Sikorskiego – na urząd ministra spraw zagranicznych

* Adama Szłapkę – na urząd ministra do spraw Unii Europejskiej

* Dariusza Wieczorka – na urząd ministra nauki

Minister z Lublina. Troje wiceministrów

W tym gronie znalazł się jeden polityk z naszego regionu. Zgodnie z wcześniejszymi spekulacjami na czele Ministerstwa Rozwoju i Technologii stanął Krzysztof Hetman. Szef wojewódzkich struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego i były europoseł w tej kadencji po raz pierwszy zasiada w Sejmie, ale ma już doświadczenie w pracy ministerialnej. W latach 2007-2010 był wiceministrem w resorcie rozwoju regionalnego. Nadzorował wtedy sprawy związane z wdrażaniem programu Rozwój Polski Wschodniej, unijnych Regionalnych Programów Operacyjnych oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

Wiadomo, że w rządzie nowej kadencji pracować będzie jeszcze co najmniej troje przedstawicieli województwa lubelskiego. Minister edukacji Barbara Nowacka potwierdziła wczoraj, że wśród wiceministrów w jej resorcie znajdzie się m.in. lubelska posłanka Polski 2050 Joanna Mucha, która w poprzednim rządzie Tuska (w latach 2011-2013, należąc wówczas do Platformy Obywatelskiej) pełniła funkcję minister sportu i turystyki.

Z kolei nowy minister rolnictwa Czesław Siekierski z Polskiego Stronnictwa Ludowego zapowiedział, że złoży wnioski o powołanie czterech wiceministrów. Jednym z nich ma być poseł Jacek Czerniak, współprzewodniczący lubelskiej Nowej Lewicy. Do pracy rządowej szykuje się także Marek Kos (PSL), obecny radny sejmiku województwa lubelskiego i dyrektor szpitala powiatowego w Sandomierzu. Według nieoficjalnych informacji ma objąc funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Kto wojewodą?

Wciąż niewiadomą pozostaje obsada stanowisk wojewodów. Wiadomo, że w naszym regionie kandydata wskaże Koalicja Obywatelska. We wtorek pojawiły się medialne informacje o trzech pretendentach: radnym sejmiku województwa Krzysztofie Komorskim, zastępcy prezydenta Białej Podlaskiej Macieju Buczyńskim i szefie wojewódzkich struktur Platformy Obywatelskiej Stanisławie Żmijanie.

- Rekomendowanych nazwisk jest w rzeczywistości co najmniej dwa razy więcej. Są też kobiety, bo partyjna centrala stawia nacisk na parytet przy powoływaniu wojewodów, co wcale nie jest takie łatwe. Wszystkie rekomendacje trafiły do premiera i to on podejmie decyzję – mówi nam jeden z działaczy lubelskiej KO.

Wśród innych potencjalnych kandydatów wymienia się m.in. przewodniczącego lubelskiej Rady Miasta Jarosława Pakułę, burmistrza Kraśnika Wojciecha Wilka (był już wojewodą w latach 2014-2015) czy radną sejmiku Bożenę Lisowską. Ale jak dowiadujemy się nieoficjalnie, lokalne struktury wskazały na to stanowisko Komorskiego i to on na tę chwilę wydaje się być faworytem do objęcia tej funkcji.

- Miło mi, że moje nazwisko pojawia się na giełdzie. Tyle mam na ten moment do powiedzenia – słyszymy od samego zainteresowanego.

Do momentu powołania nowego wojewody funkcję tę pełni Lech Sprawka z Prawa i Sprawiedliwości. – Urząd pracuje bez zmian. Realizowane są wszystkie zadania w zakresie pracy poszczególnych wydziałów i biur. Oczekujemy na decyzję premiera – mówi Agnieszka Strzępka, rzeczniczka wojewody lubelskiego.