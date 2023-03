Nowy sprzęt w szpitalu dziecięcym. UNICEF pomaga małym uchodźcom

– W związku z narastającą liczbą dzieci z Ukrainy chorujących na cukrzycę typu 1 Oddział Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii zwrócił się w 2022 roku za pośrednictwem Wydziału Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin do UNICEF o pomoc w zakupie osobistych pomp insulinowych – mówi Agnieszka Osińska, rzecznik prasowy Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie.

Tą drogą zakupiono 20 pomp insulinowych Medtronic. Niektóre z przybywających do Lublina dzieci były już leczone na Ukrainie z powodu cukrzycy typu 1. Z powodu działań wojennych często leczenie prowadzone było przy pomocy penów i klasycznej insulinoterapii. W naszym ośrodku dzieci są przestawiane na intensywną insulinoterapię przy pomocy ins-ulin analogowych i mają proponowane leczenie pompą insulinową. U części dzieci zachorowanie na cukrzycę typu 1 wystąpiło już po przyjeździe do Polski.

– Cukrzyca jest często ujawniana w stanie dużego stresu, a te dzieci taki stres przeżyły. Nowoczesne sposoby terapii i monitoringu glikemii pozwolą im na dobre wyrównanie choroby wymagającej stałej podaży insuliny, a tym samym znacznie opóźnią wystąpienie ewentualnych powikłań. Dobrze wyrównana cukrzyca to możliwość swobodnego kształcenia i wyboru zawodu w przyszłości, to możliwość ułożenia sobie życia osobistego i sposób na wydłużenie życia – wyjaśnia Agnieszka Osińska. – Dzieci te zostaną włączone do obowiązującego w Polsce Programu Terapeutycznego w ramach NFZ. Rodzice i pacjenci będą szkoleni w Poradni Diabetologicznej i Oddziale Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii USD. Na stałe będą pod opieką specjalistów diabetologów, dietetyków i pielęgniarek edukatorek Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie.