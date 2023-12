Nowy wojewoda lubelski zdecydował w sprawie fajerwerków. Kiedy obowiązuje zakaz?

Takie rozporządzenie 22 grudnia wydał Krzysztof Komorski, nowy wojewoda lubelski. Zakaz nie będzie jednak obowiązywać w Sylwestra i Nowy Rok.

„Apelujemy, aby używanie wyrobów pirotechnicznych w dn. 31 grudnia 2023 r. i 1 stycznia 2024 r. odbywało się z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia – jedynie pod bezpośrednim nadzorem osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę” – podkreślają urzędnicy z LUW.

Zakaz nie dotyczy pokazów pirotechnicznych organizowanych przez podmioty zawodowo trudniące się tego typu działalnością oraz do podmiotów uprawnionych do korzystania z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów. Natomiast, w przypadku pozostałych osób, które złamią te przepisy, to muszą się liczyć z karą zgodną z zapisami Kodeksu wykroczeń.

Przypomnijmy, że sprzedaż niepełnoletnim fajerwerków lub petard jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.