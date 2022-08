Dzień Niepodległości Ukrainy w Lublinie. "Musicie wygrać wojnę"

Środowe obchody rozpoczęły się na cmentarzu prawosławnym przy ul. Lipowej, gdzie złożono wieńce przy pomniku żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej. Punktualnie w południe na ratuszowym balkonie podniesiono flagi Polski i Ukrainy oraz odegrano hymny narodowe obu tych krajów.

– Panie konsulu, marzy nam się taka sytuacja, że któregoś niedzielnego popołudnia jeden z naszych lwowskich przyjaciół zaprosi nas na kawę, a my wsiądziemy w samochód i odwiedzimy go na tej kawie, a przy okazji pójdziemy na spektakl do opery – mówił Mariusz Banach, zastępca prezydenta Lublina, zwracając się do konsula generalnego Ukrainy w Lublinie, Artema Valaha. – Ale żeby tak się stało, musi się wydarzyć kilka ważnych rzeczy. Po pierwsze, musicie wygrać wojnę, my wam w tym oczywiście pomożemy. Po drugie, [...] wolność i niepodległość niestety kosztuje również krew. Chyba nie da się inaczej, chyba ta wolność musi tyle kosztować.

– "Dziękuję" to jest pierwsze słowo, które musze powiedzieć, bo Polacy wspierają Ukraińców, matki i dzieci, które musiały przyjechać do Polski, uciekając przed wojną – podkreśla z kolei Artem Valah. – Dzisiaj jest Dzień Niepodległości Ukrainy i zawsze mówiliśmy, że to jest święto. Na razie mówimy, że to jest uroczystość, bo nie może być święta w trakcie wojny. [...] Jesteśmy pewni, że granice Ukrainy będą takie, jakie są zaznaczone w naszej konstytucji i niepodległość to jest to, o co dzisiaj walczymy.

Przed ratuszem wystąpili stypendyści Programu Stypendiów Rozwoju Stowarzyszenia Homo Faber: wokalistka Yeva Kutsevil oraz chór dziecięcy i młodzieżowy pod batutą Halyny Navrotskiej.

Również dziś atrakcje w postaci gier, zabaw i warsztatów czekały na najmłodszych w Domu Przyjaźni Caritas Archidiecezji Lubelskiej.

O godz. 18 w kościele św. Jozafata wierni będą się modlić podczas Boskiej Liturgii. Godzinę później na pl. Litewskim zebrani odśpiewają hymn Ukrainy i utworzą łańcuch solidarności. Wyświetlane będą także krótkometrażowe filmy w ramach projektu "Ukrainer".

W obchody włączy się też Centrum Spotkania Kultur. Fasada budynku rozświetli się o godz. 20 w narodowych barwach ukraińskich.