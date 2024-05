Co dzieje się w branży transportu kontenerowego w świetle globalnej niestabilności?

Jak sobie radzić z globalnymi problemami w branży transportowej?

Światowe ceny transportu kontenerowego szybko rosną

Morze Czerwone to najkrótsza droga wodna łącząca Azję i Europę poprzez Kanał Sueski. Przepływa przez nią około jedna trzecia całego światowego ruchu kontenerowego. Od początku grudnia 2023 r. częstsze stały się ostrzały statków pływających po wodach międzynarodowych Morza Czerwonego. Z tego powodu liczba kontenerowców przepływających przez te wody spadła. Od końca listopada 2023 r. średni koszt transportu kontenera o długości 40 stóp (około 12 m) wzrósł niemal dwukrotnie.

W ostatnich miesiącach jeszcze bardziej wzrosła podwyżka cen za przewóz kontenerów drogą morską. Tym samym cena spot za dostawę kontenera z Chin do Rotterdamu na początku stycznia 2024 roku osiągnęła poziom 3,6 tys. dolarów – tym samym w ciągu miesiąca cena wzrosła o 115%. Dzisiaj cena dla statków udających się do portów Morza Czerwonego wzrosły do ​​6800 dolarów za kontener z 750 dolarów przed kryzysem. Problem ten tylko się pogłębił, a ceny transportu jedynie rosną.

Kryzys w transporcie morskim stwarza problemy i popyt na lądowy transport ładunków. Oznacza to, że dużym firmom jeszcze trudniej jest znaleźć transport dla swojego ładunku, a tym bardziej zrobić to na czas i bez opóźnień.

Niedobory pracowników

Przez cały 2023 rok w branży logistycznej występowały niedobory kadrowe, mimo że branża ta niezmiennie znajdowała się w gronie obszarów zawodowych o największym zapotrzebowaniu na specjalistów. Zatem w 2024 r. około 20–25% firm odczuwają niedobór wykwalifikowanych kierowców, zwłaszcza wśród kierowców kategorii E.

W rezultacie wynagrodzenia w tej branży szybko rosną (o 15–25%), a popyt na doświadczonych specjalistów przewyższa podaż.

Transport kolejowy może stać się alternatywą dla transportu powietrznego i morskiego

Chociaż ciężarówki są jedyną niezawodną czasowo metodą transportu, coraz więcej firm szuka alternatyw. Austriacki międzynarodowy spedytor Cargo-partner twierdzi, że transport kolejowy może być alternatywą dla transportu lotniczego i morskiego między Azją a Europą.

Całkowity i lekki transport kolejowy mógłby stanowić szybką, opłacalną i przyjazną dla środowiska alternatywą transportu między Europą a Chinami, a także innymi krajami azjatyckimi, w tym Tajlandią i Tajwanem.

Spedytor stwierdził, że zaobserwował niedawny wzrost popytu na transport kolejowy w związku z kryzysem żeglugowym na Morzu Czerwonym i rozszerzył swoją ofertę o usługi do i z kilku krajów azjatyckich, takich jak Tajlandia i Tajwan.

Ostatnie przesyłki zrealizowane przez Cargo-partner obejmują transport intermodalny pełnego kontenera z Tajlandii na Słowację dla producenta sprzętu elektrycznego w lutym. Ładunek został dostarczony z Tajlandii do Chongqing, przeszedł odprawę celną, a następnie przetransportowany koleją do Małaszewicz, gdzie cargo-partner przejął dostawę ładunku do ostatecznego odbiorcy w rejonie Koszyc. Czas transportu całego ładunku wyniósł zaledwie 32 dni – znacznie dłużej niż w przypadku transportu powietrznego, ale szybciej niż drogą morską.

Podsumowanie

Świat doświadcza wielu kryzysów w różnych częściach świata, a żegluga kontenerowa zmienia się i dostosowuje do tych wydarzeń. I pomimo częściowo zablokowanych i niebezpiecznych szlaków handlowych, duże firmy i cała branża dostosowują i zmieniają trasy dostaw ładunków. A jeśli transport morski stał się droższy i dłuższy, jakość transportu lądowego staje się priorytetem.