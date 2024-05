Gotówka rozsypana w sklepie. Oni wiedzieli, jak należy postąpić

W sklepie dwaj mieszkańcy natrafili na rozsypane na podłodze pieniądze i przynieśli je na posterunek policji. W sumie było to ponad 5 tys. zł. - Policjanci zajęli się tą sprawą i udało się ustalić, że tego dnia w sklepie był między innymi 87 letni mieszkaniec gminy Werbkowice i to on zgubił pieniądze- relacjonuje aspirant sztabowy Edyta Krystkowiak z hrubieszowskiej policji.

Mężczyzna odzyskał już gotówkę. - Był bardzo wdzięczny zarówno uczciwym znalazcom jak również policjantom- dodaje Krystkowiak.