Obradował lubelski zespół parlamentarny. Na tapecie bezpieczeństwo regionu

— Bezpieczeństwo granic, bezpieczeństwo terytorium, bezpieczeństwo gospodarcze, bezpieczeństwo obywateli, o tym dzisiaj rozmawialiśmy na lubelskim zespole parlamentarnym z szefami służb, które za to odpowiadają. Ale także w kontekście bezpieczeństwa, o którym nam wiele mówiono przez ostatnie osiem lat. To jak wygląda praktyka, a jak wygląda teoria, niestety różni się w rzeczywistości — mówiła posłanka Marta Wcisło.

Posłance Koalicji Obywatelskiej wtórowali jej partyjni koledzy i koleżanka. Również przedstawiciel Lewicy Jacek Czerniak i Konfederacji Bartłomiej Pejo podkreślali, że udało się osiągnąć porozumienie, pomimo reprezentowania innych wartości i stron sporu politycznego na co dzień.

Na obrady zaproszono przedstawicieli między innymi policji, straży pożarnej, czy straży granicznej. Jak przekazali lubelscy parlamentarzyści, służby dokładnie określiły, z jakimi problemami się borykają oraz jakie widzą zagrożenia dla mieszkańców regionu.

— W tej chwili tylko 4 procent ludności cywilnej może liczyć na schronienie. Co to oznacza? Że mapowanie tych schronów, to było sztuczne mapowanie. Tak naprawdę te schronienia nie posiadają ani wentylacji, ani toalet. Generalnie, jeżeli doszłoby do nieszczęścia, wtedy mogłoby to grozić absolutną katastrofą — dodawała posłanka Małgorzata Gromadzka.