Nowe miejsce w Lublinie. Gdzie znaleźć Ogród Twórczości - raj dla najmłodszych?

Ogród to przestrzeń łącząca przyrodę z twórczością, w której dzieci mogą inspirować się i tworzyć korzystając z liści, kamieni czy kasztanów oraz naśladując znanych i cenionych twórców.

– To miejsce odpoczynku dla rodzin z małymi dziećmi, do 9 roku życia, ale też zabawy i nieskrępowanej twórczości. Patronem ogrodu jest Józef Czechowicz, który był malarzem poezji, tworzącym w jednym z ciekawszych okresów historii kultury i sztuki. Toteż w jego twórczości widać inspiracje kubizmem, abstrakcjonizmem czy impresjonizmem – mówi Alina Januszczyk, prezes Fundacji Beetlebook, która przygotowała przestrzeń. Do tej pracy zaproszeni zostali Barbara Flores, Jarosław Koziara i Piotr Fąfrowicz.

Ogród powstał przy Szkole Podstawowej nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie.

– Ogród ma charakter niewielkiego skweru (przy Szkole Podstawowej nr 19 – red.) na pięknym lecz zaniedbanym wzgórzu Czwartek. Znajdują się tu stanowiska do pracy twórczej, obrazy artystyczne, instalacje nawiązujące do twórczości poety, m.in. świecący księżyc, cień wędrowca, czy siedziska i ławki tworzące wielkie CZ z symbolami księżyca i kogucika, wiersze, a także przestrzenie sensoryczne i miejsca naziemnych gier i zabaw. Jest ławeczka, pod księżycem, na której można odpocząć i podziwiać panoramę Starego Miasta. Podążając za słowami poety: „Lublin nad łąką przysiadł...” zasialiśmy łąkę, która ma stworzyć przyjemną i pożyteczną atmosferę – opowiada Alina Januszczyk.

Pieniądze na stworzenie Ogrodu pochodzą z Budżetu Obywatelskiego. – W przyszłym roku będziemy się starać pozyskać środki na organizację warsztatów, spotkań i okolicznościowych wydarzeń – dodaje Januszczyk i dodaje, że stworzenie „Ogrodu Twórczości” to próba pokazania, że przestrzeń szkoły nie kończy się na ścianach budynku, a przyległe tereny zieleni można wykorzystać w prosty sposób do nowych funkcji, chociażby po to, by zrealizować lekcję na świeżym powietrzu albo zwyczajnie odpocząć na przerwie.