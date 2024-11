Ogromne zainteresowanie lodowiskiem. Icemania zmienia grafik

To ma być także ukłon w stronę szkół i grup zorganizowanych, które chętnie korzystają z oferty „Łyżwy z klasą”. W poniedziałki Icemania będzie otwarta w godzinach 10-14.45.

- Oferta skierowana do szkół, to kolejny krok, by zapewnić uczniom aktywność fizyczną w zimowym klimacie. Lodowisk oferuje bezpieczną przestrzeń do nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach, a także wspiera integrację grup poprzez zabawę na lodzie. To dla nas priorytet, by propagować aktywny tryb życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych” – mówi Monika Lipińska, wiceprezes MOSiR Bystrzyca” w Lublinie.

Zatem od grudnia lodowisko otwarte jest cały tydzień. Zainagurowany w październiku sezon potrwa do 23 marca. W tym roku Icemania obchodzi swoje 10-letnie.

Odwiedzający lodowisko mogą skorzystać z wypożyczalni łyżew, kasków oraz "pingwinków" pomocników w nauce jazdy. Bilet normalny kosztuje 19 zł, ulgowy 15 zł, a rodzinny 30 zł. W weekendy, ferie oraz święta bilet normalny kosztuje 25 zł, ulgowy, 19 zł, a bilet rodzinny 39 zł. To ceny za 1 godzinę jazdy plus dodatkowe 20 minut na przebranie i założenie łyżew. Dopłata wynosi złotówkę za każdą dodatkową minutę.