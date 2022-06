Będą biegali po Lublinie. Utrudnienia dla kierowców i pasażerów komunikacji

Program TV 3-5 czerwca 2022. Jakie filmy warto zobaczyć w telewizji?

"Osobliwy dom Pani Peregrine", "Szybcy i wściekli 8" i "Doktor No" to niektóre z propozycji do zobaczenia w weekend w telewizji. Poniżej wybrane filmy dostępne w naziemnej telewizji cyfrowej.