Onko-środy i strona internetowa dla pacjentów na 5-lecie Zakładu Radioterapii USK1

Zakład Radioterapii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 rozpoczął swoją działalność w 2019 roku. Pracuje tam 7 lekarzy specjalistów radioterapii, 8 fizyków (w tym 6 specjalistów fizyki medycznej) oraz 11 elektroradiologów. W zakładzie leczeni są pacjenci z nowotworem w różnych lokalizacjach.

Zakład Radioterapii wykonuje coraz więcej procedur. W roku, w którym rozpoczęto działalność było ich 306, w 2020 roku już 611, a w ubiegłym aż 1121. Lekarze wskazują, że sprzęt odgrywa ważną rolę. Pacjenci są leczeni za pomocą nowoczesnych technik napromieniania.

- Poza radioterapią konformalną, trójwymiarową z modulacją intensywności dawki, stosujemy też radioterapię stereotaktyczną wewnątrzczaszkową i pozaczaszkową. napromienianie całego ciała, połowy ciała, napromienianie na głębokim wdechu, które ma ogromne znaczenie w przypadku np. pacjentek z rakiem lewej piersi, ponieważ pozwala to jeszcze bardziej zminimalizować ryzyko kardiotoksyczności. Dysponujemy dwoma akceleratorami do teleradioterapii oraz jednym akceleratorem do radioterapii śródoperacyjnej. Staramy się, żeby to leczenie przebiegało w atmosferze przyjaznej i pełnej empatii, ponieważ właśnie ta siła psychiczna i zaufanie do personelu, ale też edukacja, żeby pacjenci wiedzieli co z nimi będzie się działo, to wszystko ma przełożenie na pełen efekt naszego działania – zaznacza dr Kozłowska.