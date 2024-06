Onko-środy z lubelskim szpitalem. Specjalista obali mity na temat „chemii”

Onko-środy to autorski projekt USK nr 1 w Lublinie. Podczas każdego z wykładów, specjaliści poruszają inne zagadnienia związane z onkologią.

Spotkania odbywają się w formie otwartej są skierowane do wszystkich chętnych, a w szczególności do pacjentów walczących z rakiem i ich najbliższych. To okazja, aby zapoznać się m.in. ze specyfiką danych chorób, metodami leczenia i terapii, a także formami wsparcia i pomocy psychologicznej.

Uczestnictwo jest bezpłatne. Najbliższy wykład odbędzie się 19 czerwca o godz. 12 w sali wykładowej w hostelu dla pacjentów Zakładu Radioterapii przy ul. Radziwiłłowskiej 13. Wykład pt. „Chemioterapia – fakty i mity” poprowadzi dr n. med. Tomasz Ciszewski, kierownik Oddziału Onkologii Klinicznej i Chemioterapii USK nr 1.

Oprócz tego, szpital prowadzi stronę internetową w pełni poświęconą tematom onkologicznym. Na stronie onkostrefa.usk1.pl można znaleźć informacje m.in. o rodzajach nowotworów leczonych w placówce, o zespole lekarzy oraz o dostępnych metodach leczenia i terapiach.