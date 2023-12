Oporowo zgadzam się z sigmą. Młodzież wybrała ulubione słowa

Na plebiscytowym podium znalazły się też "sigma" i "oporowo". Kapituła przyznała dodatkowo nagrodę jury dla słowa "oddaje".

W sumie, głosy oddało 140 tys. internautów, a na „rel” zagłosowało 19 tys. z nich. Młodzi używają go najczęściej wtedy, kiedy chcą zgodzić się z tym, co przed chwilą zostało powiedziane. Pochodzi od angielskiego "relatable", "czyli możliwy do powiązania z czymś". Parafrazując – oznacza "zgadzam się z tobą", "czuję tak samo", "potwierdzam", "racja.

Wysoko w plebiscycie znalazł się też wyraz „sigma”. To określenie osoby niezależnej, pewnej siebie, podziwianej i odnoszącej sukcesy. Trzecie miejsce na podium przypadło dla słowa oporowo, które oznacza "intensywnie", "mocno" i "dużo". A wyróżnione przez kapitułę "oddaje" to w języku młodzieży synonim tego, co się opłaca i zwraca włożony wysiłek.

Plebiscyt organizuje Wydawnictwo Naukowe PWN we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim.

Najpierw jury w składzie: Anna Wileczek (Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach), Ewa Kołodziejek (Uniwersytet Szczeciński), Marek Łaziński (Uniwersytet Warszawski), Bartosz Chaciński ("Polityka") wybrało finałową dwudziestkę. Później laureata można było wskazać w powszechnym internetowym głosowaniu.