Ostatni koncert Lipali

Zespół powstał w 2000 roku, jako solowy projekt Tomka „Lipy" Lipnickiego, znanego z grupy Illusion. W 2003 roku dołączyli do niego Adrian „Qlos" Kulik i Łukasz „Luk" Jeleniewski. Jako trio nagrali cztery studyjne albumy: „Pi", „Bloo", „Trio", „3850", z których pochodzą takie hity jak „Upadam", „Popioły" czy „Jeżozwierz".

Lipali był trzynastokrotnie nominowany do nagrody Fryderyka, dwukrotnie ją zdobywając - w kategorii wokalista roku. Pod koniec grudnia 2012 roku utwór „Najgroźniejsze zwierzę świata" stał się oficjalną piosenką 21. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Najnowszy album Najnowszy album „Mechanika” to płyta o człowieku, o mechanizmach, które są w nim i ponad nim. Muzycznie mocniejsza, gitarowa, riffowa, ale jak to z Lipali, ze szczyptą delikatności i transu.

Jako support wystąpi zespół Abodus, który istniej od 2007 roku. W 2017 wydali album "Labirynt", a cztery lata później płytę "Korzenie". Oba albumy uzyskały wysokie notowania w pismach muzycznych.

Początek sobotniego koncertu o godz. 19.00. Bilety do nabycia w internecie pod adresem https://kbq.pl/102396