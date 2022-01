Ostry spór przeniósł się z Węglina do ratusza. Sąsiedzi parku nie chcą betonu

Najpierw park, potem górki

– Właściciel zakupił nieruchomość z pełną świadomością, że to takie dobro, na którym nie można budować, a na pewno nie mieszkaniówkę – oburza się Iwona Mańko z Rady Dzielnicy Węglin Południowy.

– To nie jest miejsce, w którym takie inwestycje powinny być tworzone – przekonuje Euzebiusz Maj, mieszkaniec Lublina związany przez wiele lat ze służbami konserwatorskimi.

Wątpliwości mają też niektórzy miejscy radni. – Czy wyobrażacie sobie, jaka nastąpi degradacja terenu? – oburza się Małgorzata Suchanowska (PiS), która działania urzędników nazywała patologią. – Chyba nie powinno być w takim terenie możliwości budowania – ocenia Stanisław Brzozowski (niezrzeszony).

– Dlaczego miejscy urzędnicy za nasze podatki tak zmieniają zdanie na niekorzyść nas, mieszkańców? – pyta Henryka Jarosławska. – Jeżeli my dopuścimy, żeby na terenie parku zaczęła powstawać współczesna, szklano-betonowa mieszkaniówka, to będzie początek tego, co chcą zrobić na górkach czechowskich.

Konserwator może powiedzieć

Urzędnicy przekonują, że inwestor nie będzie mieć wolnej ręki, bo w parku będzie mogło powstać tylko to, na co zgodzi się wojewódzki konserwator zabytków. – Również po uchwaleniu planu konserwator będzie miał pieczę nad tym terenem i nad tym, co się będzie tam działo – podkreśla Robert Kuryło z Wydziału Planowania. Dodaje, że oznaczony obszar pod zabudowę nie musi być zabudowany w całości. – Konserwator może powiedzieć, że ta kubatura musi być mniejsza, żeby nie dominowała nad budynkiem dworu.

– To może oznaczać, że na tej przestrzeni nie powstanie jeden obiekt a dwa, trzy, o znacznie mniejszej kubaturze, co sprawi, że dwór będzie miał funkcję dominanty – dodaje Sawulski.

Nowy plan zagospodarowania, w brzmieniu proponowanym przez Urząd Miasta, umożliwiałby inwestorowi nawet wybudowanie obiektu, który w 70 proc. byłby akademikiem a w 30 proc. budynkiem mieszkalnym. Tego obawiają się sąsiedzi.