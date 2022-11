Ostry spór w Ośrodku Brama Grodzka Teatr NN. Jedni dostali podwyżki, inni nie zobaczyli ani złotówki

Gdzie jest nasze 200 zł?

Spornym punktem jest także wypłata połowie, a nie wszystkim pracownikom podwyżki po 200 zł. – W budżecie naszej instytucji zarezerwowano podwyżki 200 zł na etat, od stycznia 2022 roku. Okazało się, że przyznano ją 31 osobom, czyli połowie, i do dziś nie znamy kryteriów, którymi się kierowano przy rozdysponowaniu tych pieniędzy. Pytaliśmy o to, ale wicedyrektor Witold Dąbrowski przekazał nam tylko, że dyrektor miał prawo do uznaniowego podziału tych pieniędzy – mówi Bartosz Gajdzik.

Z odpowiedzi Witolda Dąbrowskiego nie wynika jednak, że może tu dojść do porozumienia. – Dyrektor miał prawo rozdzielić te środki uznaniowo. Pieniądze otrzymali najmniej i średnio zarabiający pracownicy oraz osoby wyróżnione przez dyrektora za swoją pracę – tłumaczy Dąbrowski.

Ostatnią sporną kwestią poruszana przez związkowców jest brak aktualnych regulaminów: organizacyjnego (opisuje m.in. stanowiska i zakres obowiązków) oraz wynagradzania. Na uchybienia w tym ostatnim zwracali już uwagę ratuszowi kontrolerzy. „W mailu z 25 października 2022 roku dział kadr poinformował, iż prace nad propozycją regulaminu zostały wstrzymane z powodu braku jasnej deklaracji co do ostatecznej koncepcji regulaminu (!)” – czytamy w zawiadomieniu o wejściu w spór zbiorowy.

– Rzeczywiście tych uchybień było sporo, ale wszystkie je wypełniliśmy poza opracowaniem regulaminu organizacyjnego i wynagradzania, bo jest to długotrwały proces – mówi o wprowadzeniu zaleceń po audycie dyr. Dąbrowski. Przyznaje jednocześnie, że prace nad regulaminem wynagradzania są wstrzymane. I cytuje fragment maila przedstawicielki działu kadr: „moje prace nad wprowadzeniem większych zmian merytorycznych w regulaminie muszę wstrzymać z powodu braku jasnej deklaracji co do ostatecznej koncepcji regulaminu. Propozycja regulaminu była zmieniana przeze mnie kilkukrotnie”.

Strajk? W przyszłym roku

Jakie będą teraz dalsze kroki? – Musimy odpowiedzieć na pismo związku, chcemy zrobić to jak najszybciej – zapewnia dyr. Dąbrowski. – Ale chcę zaznaczyć, że źle się czuję z tym, że z tego pisma dowiaduję się o wejściu w spór zbiorowy. Moim zdaniem nie wszystkie formy osiągnięcia porozumienia zostały wyczerpane.

Tymczasem związkowcy zapowiadają w swoim piśmie, że po wyczerpaniu fazy rokowań i mediacji i uzyskaniu zgody pracowników, ewentualny strajk rozpoczną 1 marca przyszłego roku.

– Miasto nie jest stroną w ogłoszonym przez pracowników OBG Teatr NN sporze zbiorowym – informuje z kolei Michał Karapuda, dyrektor Wydziału kultury UM Lublin. – Za sprawy kadrowe w instytucjach kultury odpowiadają jednoosobowo ich dyrektorzy. Niemniej jesteśmy w stałym kontakcie zarówno z dyrektorem instytucji, jak i związkiem zawodowym reprezentującym pracowników i wspólnie staramy się znaleźć najlepsze możliwe rozwiązanie tej sytuacji.